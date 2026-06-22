Los 800 millones en Oaxaca van a escuelas y no a la CNTE: Sheinbaum

Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno haya entregado un bono de 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y aseguró que esos recursos se canalizan de manera directa a las escuelas de Oaxaca para crear plazas docentes y mejorar planteles.

"Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE", afirmó la mandataria, quien calificó de falsa la versión de que el dinero se entrega al sindicato.

Detalló que el recurso se traduce en un mayor número de plazas para maestros y en mejoras para las escuelas, en beneficio de niñas y niños de la entidad.

El recurso se entrega directamente a los planteles, según la versión presentada esta mañana por la presidenta.