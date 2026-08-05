Kuri devuelve a municipios la decisión de prohibir pirotecnia en fiestas patrias

El mandatario reconoció que en Corregidora existe una tradición arraigada del uso de pirotecnia y que cualquier decisión tendrá que discutirse con vecinos y ayuntamientos.

El gobernador Mauricio Kuri González durante un evento público, donde señaló que la regulación del uso de pirotecnia corresponde a los municipios y sus comunidades.

El gobernador Mauricio Kuri González afirmó que la decisión sobre prohibir o regular el uso de pirotecnia en las celebraciones del 15 de septiembre corresponde a los ayuntamientos y a las comunidades, sin que exista un criterio estatal uniforme.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 5 de agosto de 2026.— La decisión de prohibir o regular el uso de pirotecnia en las festividades del 15 de septiembre no llegará desde el gobierno estatal.

El gobernador Mauricio Kuri González señaló que no cuenta con datos sobre la petición que habrían planteado grupos animalistas y remitió el asunto a los municipios y a sus comunidades.

"No tengo ningún dato", respondió el mandatario al ser cuestionado sobre la solicitud de prohibición. Cuando el cuestionamiento se centró en Corregidora, reconoció que en ese municipio existe una gran costumbre y tradición en torno al uso de cohetes, y que el tema tendría que seguirse discutiendo con los vecinos y los gobiernos locales.

Corregidora tiene antecedentes propios en la materia. En junio de 2023, su cabildo aprobó lineamientos para regular la pirotecnia que fijaron un horario permitido —de seis de la mañana a diez de la noche—, un límite de una gruesa por evento y la prohibición de almacenar material sin autorización. La regulación llegó tras años de quejas vecinales por el uso nocturno de fuegos artificiales.

La postura de Kuri González deja la discusión en manos de cada ayuntamiento sin un criterio estatal uniforme, en un estado donde la pirotecnia forma parte de fiestas patronales, kermeses y celebraciones cívicas en prácticamente todos los municipios.

gobierno mauricio kuri pirotécnia seguridad

Reciente

Reunión de autoridades municipales de Pedro Escobedo con el director de Infonavit sobre proyectos de vivienda social en el municipio
Pedro Escobedo

Infonavit proyecta 2 mil viviendas en Pedro Escobedo para trabajadores de bajos ingresos

Los desarrollos se ubicarían en la zona conurbada de la cabecera municipal y la localidad de Lira; hay más de 3 mil créditos sin aplicar en el municipio.

Paramédicos de Protección Civil El Marqués atienden en el piso a un trabajador lesionado en Guadalupe La Venta.
Querétaro

Cae trabajador de un poste en Guadalupe La Venta, El Marqués

La sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil El Marqués brindó atención en el sitio antes del traslado hospitalario.

Héctor Magaña Rentería, presidente municipal de Tequisquiapan, durante entrevista en la que confirmó su interés de buscar la reelección en 2027
Municipios

Magaña va por la reelección en Tequisquiapan y espera convocatoria de Morena

Magaña Rentería afirma que llevará como carta al interior del partido la unidad y el respeto a los lineamientos, y descarta distracciones en la gestión.

El notario Daniel Cholula Guasco y el rector Ricardo Alberto Andrade Mondragón sostienen el convenio firmado entre la Notaría 13 y la Universidad Privada del Bajío en San Juan del Río
San Juan del Río

Notaría 13 de San Juan del Río firmó convenio con Universidad del Bajío para recibir estudiantes en prácticas

El acuerdo contempla 480 horas de práctica y la liberación del servicio social para alumnos de cuatro carreras; también se negocia un convenio paralelo con la UAQ.