Querétaro, 5 de agosto de 2026.— La decisión de prohibir o regular el uso de pirotecnia en las festividades del 15 de septiembre no llegará desde el gobierno estatal.
El gobernador Mauricio Kuri González señaló que no cuenta con datos sobre la petición que habrían planteado grupos animalistas y remitió el asunto a los municipios y a sus comunidades.
"No tengo ningún dato", respondió el mandatario al ser cuestionado sobre la solicitud de prohibición. Cuando el cuestionamiento se centró en Corregidora, reconoció que en ese municipio existe una gran costumbre y tradición en torno al uso de cohetes, y que el tema tendría que seguirse discutiendo con los vecinos y los gobiernos locales.
Corregidora tiene antecedentes propios en la materia. En junio de 2023, su cabildo aprobó lineamientos para regular la pirotecnia que fijaron un horario permitido —de seis de la mañana a diez de la noche—, un límite de una gruesa por evento y la prohibición de almacenar material sin autorización. La regulación llegó tras años de quejas vecinales por el uso nocturno de fuegos artificiales.
La postura de Kuri González deja la discusión en manos de cada ayuntamiento sin un criterio estatal uniforme, en un estado donde la pirotecnia forma parte de fiestas patronales, kermeses y celebraciones cívicas en prácticamente todos los municipios.