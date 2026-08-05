San Juan del Río, Querétaro, 5 de agosto de 2026.- Las quejas contra notarías en San Juan del Río han disminuido de manera considerable, atribuyó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, a una mejor comunicación entre los fedatarios públicos y sus clientes.
El funcionario informó que en lo que va del año se han presentado quejas y sanciones, con un registro de 79 inconformidades que ha ido a la baja, y que en los últimos dos o tres meses la Secretaría de Gobierno procedió a la suspensión de tres notarios.
De acuerdo con Gudiño Torres, el principal problema detectado en San Juan del Río ha sido la falta de escrituras debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
El secretario señaló que en varios casos las escrituras se presentaron de manera incorrecta o con información incompleta que el propio notario no verificó, lo que derivó en retrasos en la inscripción y en la falta de certeza jurídica para los compradores de inmuebles.
El titular de la Secretaría de Gobierno precisó que su dependencia ha trabajado de la mano con el Instituto Registral y Catastral de Querétaro, así como con el Consejo de Notarios del estado, para corregir estas diferencias. Indicó que muchas de las quejas que llegaron a la dependencia tenían su origen en falta de comunicación o de información hacia el cliente, situación que se ha venido aclarando y que ha permitido reducir el número de inconformidades activas.
Gudiño Torres reiteró que la función de la Dirección de Gobierno incluye realizar inspecciones periódicas a todas y cada una de las notarías, conforme a lo establecido en la ley, y que esa actividad se mantendrá de manera continua.
Precisó que en este momento no hay más quejas que las ya registradas; sin embargo, subrayó que la vigilancia no cesa y que el objetivo es que las notarías funcionen conforme a derecho.
Las sanciones impuestas en este año consistieron en la suspensión temporal de tres notarios. De los tres, uno ya concluyó el periodo de suspensión; los restantes aún se encuentran en proceso. Entre los casos documentados figura la Notaría 7 de San Juan del Río, además de las notarías 20 y 21 de Querétaro.