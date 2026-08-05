San Juan del Río, Querétaro, 5 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que la tierra necesaria para el libramiento que conectará la zona de San Juan del Río con Querétaro está completamente liberada, lo que despeja el camino para avanzar en la construcción de la vía.
Kuri González precisó que el trazo pasará por las inmediaciones del aeropuerto intercontinental del estado y que no tendrá costo de cuota para los usuarios. La inversión estimada para el proyecto es de al menos 8 mil millones de pesos, según indicó el mandatario.
El gobernador también se refirió a la declaratoria de la Peña Colorada y señaló que el trámite ya concluyó, lo que consideró una buena noticia para el estado.