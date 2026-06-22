México esperará el conteo final en Colombia antes de felicitar al ganador

Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- México mantendrá una postura de cautela frente al resultado electoral en Colombia. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno esperará el conteo definitivo —que podría concluir en los primeros días de agosto— antes de felicitar al candidato ganador, luego de que los resultados preliminares colocan al aspirante de derecha Abelardo de la Espriella como virtual triunfador.

"Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar", dijo la mandataria, quien añadió que México seguirá su práctica habitual de aguardar el cómputo oficial antes de pronunciarse.

La posición contrasta con la de líderes como Donald Trump, Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast, quienes ya felicitaron al candidato de la derecha colombiana.

El cómputo definitivo en Colombia podría extenderse hasta los primeros días de agosto, fecha hacia la cual el gobierno mexicano definirá su posicionamiento.