Piden reportar al 911 árboles en riesgo de caer por lluvias en Querétaro

El reblandecimiento del suelo y las rachas de viento pueden provocar caídas; Protección Civil recomienda mantenerse en lugares seguros.

Árbol de gran tamaño inclinado en una zona urbana tras varios días de lluvia. Autoridades de Protección Civil recomiendan reportar ejemplares que presenten riesgo de caída para prevenir daños a personas, viviendas o vehículos.

Protección Civil de Querétaro exhortó a la población a reportar al 911 cualquier árbol inclinado o con riesgo de caída durante la temporada de lluvias, debido al reblandecimiento del suelo y las rachas de viento.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de junio de 2026. Los árboles que presenten riesgo de caer después de varios días de lluvia deben reportarse de inmediato al 911, debido a que el reblandecimiento del suelo y las rachas de viento pueden comprometer su estabilidad, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro.

El funcionario explicó que la combinación de humedad acumulada, tamaño de los ejemplares y aumento del viento puede ocasionar su caída y provocar daños materiales en viviendas, vehículos o infraestructura urbana.

La advertencia ocurre durante la temporada de lluvias 2026 en Querétaro, periodo en el que las autoridades municipales mantienen vigilancia sobre vialidades, drenes y otros puntos susceptibles de afectación.

Reportes de árboles reciben prioridad alta

Ramírez Santana señaló que el catálogo nacional de incidentes del 911 cuenta con una categoría específica denominada “árbol caído o árbol por caer”.

Los reportes clasificados de esta manera reciben una prioridad alta debido al peligro que pueden representar para las personas y los bienes ubicados alrededor del ejemplar.

El director afirmó que Protección Civil atiende de manera inmediata los avisos relacionados con esta clase de incidentes.

En abril, las lluvias y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora provocaron la caída de 18 árboles en la capital, sin que se registraran personas lesionadas.

Posteriormente, el municipio inició el retiro de árboles secos o en riesgo sobre avenida Constituyentes, después de identificar ese tramo como una zona prioritaria.

Recomiendan mantenerse lejos de árboles y estructuras

Protección Civil pidió a la población refugiarse en un lugar seguro cuando aumenten las lluvias o las rachas de viento.

También recomendó no permanecer cerca de árboles o estructuras que puedan caer o desprenderse por efecto del viento y las condiciones del terreno.

Cuando una persona detecte un árbol inclinado, inestable o con posibilidades de desplome, debe reportarlo al 911 y proporcionar la ubicación necesaria para facilitar la llegada de los servicios de emergencia.

Ramírez Santana no informó cuántos reportes de árboles caídos o en riesgo han sido recibidos durante las lluvias de los últimos días ni cuántos ejemplares han requerido retiro preventivo.

seguridad temporada de lluvias movilidad proteccion civil

Reciente

Ring de boxeo iluminado por un reflector central, sin público ni peleadores.
Deportes

Yan Marcos defenderá su invicto ante Guido Schramm el 11 de julio en California

El campeón cubano enfrentará el 11 de julio al experimentado peleador argentino en un combate de peso superwelter.

Integrantes de la Comisión Transitoria del IEEQ durante sesión virtual de designación
Política

Comisión aprueba designar a Noemi Sabino Cabello como secretaria ejecutiva del IEEQ

La Comisión Transitoria avaló la propuesta presentada por la consejera presidenta Grisel Muñiz; la decisión final recae en el máximo órgano de dirección del instituto.

Funcionaria presenta en pantalla el diagrama del Proyecto Oasis BCS durante la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México
México

México añadirá 32,475 MW de capacidad eléctrica antes de 2030, el 70% con tecnologías renovables

La Secretaría de Energía y la CFE proyectan que el 38% de toda la electricidad del país provendrá de fuentes limpias al cierre de la actual administración, con el Estado controlando el 61% de la generación total.