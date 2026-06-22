Querétaro, 22 de junio de 2026.— Los árboles que presenten riesgo de caer después de varios días de lluvia deben reportarse de inmediato al 911, debido a que el reblandecimiento del suelo y las rachas de viento pueden comprometer su estabilidad, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro.
El funcionario explicó que la combinación de humedad acumulada, tamaño de los ejemplares y aumento del viento puede ocasionar su caída y provocar daños materiales en viviendas, vehículos o infraestructura urbana.
La advertencia ocurre durante la temporada de lluvias 2026 en Querétaro, periodo en el que las autoridades municipales mantienen vigilancia sobre vialidades, drenes y otros puntos susceptibles de afectación.
Reportes de árboles reciben prioridad alta
Ramírez Santana señaló que el catálogo nacional de incidentes del 911 cuenta con una categoría específica denominada “árbol caído o árbol por caer”.
Los reportes clasificados de esta manera reciben una prioridad alta debido al peligro que pueden representar para las personas y los bienes ubicados alrededor del ejemplar.
El director afirmó que Protección Civil atiende de manera inmediata los avisos relacionados con esta clase de incidentes.
En abril, las lluvias y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora provocaron la caída de 18 árboles en la capital, sin que se registraran personas lesionadas.
Posteriormente, el municipio inició el retiro de árboles secos o en riesgo sobre avenida Constituyentes, después de identificar ese tramo como una zona prioritaria.
Recomiendan mantenerse lejos de árboles y estructuras
Protección Civil pidió a la población refugiarse en un lugar seguro cuando aumenten las lluvias o las rachas de viento.
También recomendó no permanecer cerca de árboles o estructuras que puedan caer o desprenderse por efecto del viento y las condiciones del terreno.
Cuando una persona detecte un árbol inclinado, inestable o con posibilidades de desplome, debe reportarlo al 911 y proporcionar la ubicación necesaria para facilitar la llegada de los servicios de emergencia.
Ramírez Santana no informó cuántos reportes de árboles caídos o en riesgo han sido recibidos durante las lluvias de los últimos días ni cuántos ejemplares han requerido retiro preventivo.