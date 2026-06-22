México prevé reunión virtual del T-MEC para el 1 de julio

La presidenta calificó de muy buena la reunión de Marcelo Ebrard en Washington y anticipó nuevos encuentros en julio

Presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional informando sobre avances en la revisión del T-MEC y la próxima reunión virtual entre autoridades económicas de México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde detalló las próximas reuniones del proceso de revisión del T-MEC.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 22, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum estimó que el próximo 1 de julio se realizará una reunión virtual entre los secretarios de Economía de México, Estados Unidos y Canadá, o sus equivalentes, como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que entre el 16 y el 20 de julio habrá un encuentro presencial en México para dar continuidad a las conversaciones, y calificó como "muy buena" la reunión que el secretario Marcelo Ebrard sostuvo en Washington.

La mandataria descartó que México vaya a abandonar a Canadá en el proceso. "El Tratado es muy bueno para los tres países", afirmó, y subrayó la intención de fortalecer la relación bilateral con ese país.

El siguiente paso quedó fijado para el 1 de julio, con la reunión virtual entre los tres gobiernos.

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