México prevé reunión virtual del T-MEC para el 1 de julio

Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum estimó que el próximo 1 de julio se realizará una reunión virtual entre los secretarios de Economía de México, Estados Unidos y Canadá, o sus equivalentes, como parte de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que entre el 16 y el 20 de julio habrá un encuentro presencial en México para dar continuidad a las conversaciones, y calificó como "muy buena" la reunión que el secretario Marcelo Ebrard sostuvo en Washington.

La mandataria descartó que México vaya a abandonar a Canadá en el proceso. "El Tratado es muy bueno para los tres países", afirmó, y subrayó la intención de fortalecer la relación bilateral con ese país.

El siguiente paso quedó fijado para el 1 de julio, con la reunión virtual entre los tres gobiernos.