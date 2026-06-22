Argentina y Francia buscan asegurar su clasificación en el Mundial 2026

Argentina y Francia encabezan la jornada mundialista de este lunes.

Futbolistas de Argentina disputan una jugada durante un partido del Mundial 2026. La jornada incluye además los encuentros Francia-Irak, Noruega-Senegal y Jordania-Argelia correspondientes a la segunda fecha de los grupos I y J.

La selección sudamericana enfrenta a Austria en la segunda jornada de la fase de grupos, mientras Francia se mide con Irak en otro de los encuentros destacados del día.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 22, 2026
Mariana Torres García

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México, 22 de junio de 2026.— Argentina y Francia encabezan la jornada de este lunes en la Copa Mundial 2026, con cuatro encuentros correspondientes a la segunda fecha de los grupos I y J.

Argentina enfrentará a Austria en Arlington, Texas, en un partido que puede encaminar la clasificación del actual referente sudamericano a la siguiente ronda.

El encuentro comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Francia se medirá con Irak a las 15:00 horas en Filadelfia, en otro duelo entre uno de los favoritos al título y una selección que busca mantenerse con posibilidades dentro del Grupo I.

La actividad continuará con Noruega contra Senegal a las 18:00 horas, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Jordania y Argelia cerrarán la jornada a las 21:00 horas en Santa Clara, California.

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