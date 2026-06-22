Argentina y Francia buscan asegurar su clasificación en el Mundial 2026

México, 22 de junio de 2026.— Argentina y Francia encabezan la jornada de este lunes en la Copa Mundial 2026, con cuatro encuentros correspondientes a la segunda fecha de los grupos I y J.

Argentina enfrentará a Austria en Arlington, Texas, en un partido que puede encaminar la clasificación del actual referente sudamericano a la siguiente ronda.

El encuentro comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Francia se medirá con Irak a las 15:00 horas en Filadelfia, en otro duelo entre uno de los favoritos al título y una selección que busca mantenerse con posibilidades dentro del Grupo I.

La actividad continuará con Noruega contra Senegal a las 18:00 horas, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Jordania y Argelia cerrarán la jornada a las 21:00 horas en Santa Clara, California.