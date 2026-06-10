Sheinbaum crea vía rápida para inversiones estratégicas en México

Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- El Gobierno de México presentó una vía rápida para inversiones estratégicas mediante la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, con el objetivo de resolver autorizaciones en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La medida fue expuesta durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, explicó que el mecanismo forma parte de las acciones inmediatas para acelerar proyectos privados.

¿Qué es la Oficina Presidencial de Inversiones?

La Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones dará seguimiento directo a proyectos considerados estratégicos y acompañará a las empresas durante el proceso de autorización, asesoría y carga documental.

El nuevo esquema forma parte del Plan México, presentado por el gobierno federal como estrategia para atraer capital, reducir trámites y fortalecer sectores productivos prioritarios.

Escobedo Juárez explicó que los proyectos que entren a esta ruta deberán cumplir al menos uno de tres criterios: desarrollarse en polos estratégicos, tener una inversión igual o mayor a 2 mil millones de pesos o pertenecer a sectores definidos como prioritarios.

Entre esos sectores se ubican energía, infraestructura tecnológica, industria química, electrónica, textil, semiconductores, aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutica y automotriz.

¿Qué proyectos podrán registrarse en inversiones.gob.mx?

La funcionaria federal informó que el comité encargado de validar los proyectos fue instalado el 28 de mayo y está encabezado por la Secretaría de Economía y la Agencia de Transformación Digital, con participación de Hacienda, Energía, Medio Ambiente, Buen Gobierno y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Al corte presentado en Palacio Nacional, 22 proyectos ya cuentan con visto bueno del comité, con una inversión estimada en 8 mil millones de dólares. De acuerdo con la exposición oficial, las autorizaciones correspondientes se emitirán en los próximos días dentro del plazo previsto.

La ruta de trámites se suma al impulso federal a nuevas inversiones privadas, luego del anuncio de Mercado Libre por 4 mil 600 millones de dólares para México durante 2026.

El Gobierno de México presentó una ruta digital para acelerar autorizaciones de inversión estratégica. rotativo.com.mx

La plataforma inversiones.gob.mx permitirá iniciar el proceso con Llave MX, integrar un expediente digital, cargar documentos, firmar la solicitud con e.firma y dar seguimiento a la autorización en línea.

El expediente digital considera nueve requisitos: identidad y situación legal, proyecto ejecutivo de inversión, declaración de cumplimiento regulatorio, compromisos y garantías, además del formulario simplificado para personas físicas o morales.

¿Cómo funcionará la vía rápida de inversiones en México?

Sheinbaum explicó que el objetivo es reducir tiempos, digitalizar trámites y evitar que las empresas repitan documentos ante distintas oficinas. La presidenta señaló que el modelo busca que los permisos de los proyectos estratégicos puedan resolverse en un máximo de 60 días en etapas posteriores, conforme el esquema baje a empresas medianas.

"El objetivo es eliminar la corrupción que se pueda dar en algún espacio, que todo sea digital y que sea muy rápida la resolución de todos los trámites para que puedan iniciar su inversión", dijo Sheinbaum.

La mandataria federal precisó que, en esta primera etapa, el mecanismo aplica para inversiones mayores a 2 mil millones de pesos, aunque la intención es reducir gradualmente el umbral para incorporar empresas medianas.

Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que la oficina representa una innovación dentro de la estrategia mexicana de atracción de capital, al concentrar en Presidencia el seguimiento de proyectos de inversión y coordinar la participación de distintas dependencias federales.

El secretario de Economía agregó que México compite con otros países por atraer proyectos productivos, por lo que la reducción de tiempos y la certeza regulatoria forman parte de la estrategia para mantener condiciones favorables.

La medida también se presenta en un contexto de revisión del T-MEC, en el que México busca sostener su posición comercial frente a Estados Unidos y otros competidores internacionales.

Sheinbaum indicó que la Oficina será coordinada por Ximena Escobedo y Crystel Arellano, quienes llevarán la presentación del mecanismo a las entidades federativas para ampliar su conocimiento entre empresas e inversionistas.

El gobierno federal afirmó que los proyectos que no entren a la ventanilla inmediata también tendrán una ruta de atención, con la meta de resolverlos en menos de 90 días una vez que cumplan con los requisitos aplicables.

La presidenta señaló que sectores con mayor impacto ambiental, como minería, quedarán fuera de esta vía rápida inicial y seguirán sujetos a análisis más amplios, consulta social y evaluación de impactos.