Abren registro de becas para alumnos de primarias privadas en Querétaro

Los aspirantes deberán tener un promedio mínimo de ocho y estar inscritos en una escuela con autorización oficial.

Estudiante de nivel primaria realiza actividades escolares en un salón de clases. El Gobierno de Querétaro abrió la convocatoria de becas para alumnos inscritos en escuelas particulares con validez oficial de estudios.

Autoridades educativas de Querétaro abrieron el periodo de registro para solicitar becas dirigidas a estudiantes de primarias particulares durante el ciclo escolar 2026-2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.— El registro para solicitar becas destinadas a estudiantes de primarias particulares en Querétaro comenzó este lunes y permanecerá abierto hasta el 3 de julio.

La convocatoria corresponde al ciclo escolar 2026-2027 y está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones privadas que cuenten con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

Entre los requisitos se establece que el alumno deberá contar con promedio general mínimo de ocho y no recibir apoyo de otro programa de becas federal, estatal o municipal.

La convocatoria permite realizar únicamente un trámite por familia, incluso cuando varios menores estén inscritos en instituciones educativas distintas.

El procedimiento deberá realizarse en línea mediante el portal estatal de becas. Los solicitantes deberán verificar correctamente el nombre de la escuela, la clave del centro de trabajo y el grado escolar.

También deberán cargar en formato PDF el acta de nacimiento actualizada del alumno, con la Clave Única de Registro de Población.

El sistema generará un número de folio al finalizar el trámite. Este dato deberá conservarse para consultar posteriormente los resultados.

La publicación de beneficiarios está programada para el 31 de julio en los portales oficiales del Gobierno de Querétaro y de la Secretaría de Educación.

En el caso de renovaciones, el procedimiento será realizado directamente por la institución educativa particular correspondiente.

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