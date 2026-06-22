Abren registro de becas para alumnos de primarias privadas en Querétaro

Querétaro, 22 de junio de 2026.— El registro para solicitar becas destinadas a estudiantes de primarias particulares en Querétaro comenzó este lunes y permanecerá abierto hasta el 3 de julio.
La convocatoria corresponde al ciclo escolar 2026-2027 y está dirigida a estudiantes inscritos en instituciones privadas que cuenten con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
Entre los requisitos se establece que el alumno deberá contar con promedio general mínimo de ocho y no recibir apoyo de otro programa de becas federal, estatal o municipal.
La convocatoria permite realizar únicamente un trámite por familia, incluso cuando varios menores estén inscritos en instituciones educativas distintas.
El procedimiento deberá realizarse en línea mediante el portal estatal de becas. Los solicitantes deberán verificar correctamente el nombre de la escuela, la clave del centro de trabajo y el grado escolar.
También deberán cargar en formato PDF el acta de nacimiento actualizada del alumno, con la Clave Única de Registro de Población.
El sistema generará un número de folio al finalizar el trámite. Este dato deberá conservarse para consultar posteriormente los resultados.
La publicación de beneficiarios está programada para el 31 de julio en los portales oficiales del Gobierno de Querétaro y de la Secretaría de Educación.
En el caso de renovaciones, el procedimiento será realizado directamente por la institución educativa particular correspondiente.