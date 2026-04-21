México, 21 de abril de 2026. —La Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el blindaje inmediato de todas las zonas arqueológicas y los principales destinos turísticos del país, 24 horas después del ataque armado que dejó dos muertos y 13 heridos en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el refuerzo incluirá mayor presencia de la Guardia Nacional, revisiones preventivas, nuevos controles de acceso y patrullaje físico y cibernético a cargo del Centro Nacional de Inteligencia.

El agresor no actuó por impulso. Durante la conferencia matutina del 21 de abril, García Harfuch reveló que el hombre visitó Teotihuacán en varias ocasiones previas, se hospedó en hoteles aledaños y planeó el atentado con semanas de anticipación.

Autoridades federales identificaron al tirador como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, vecino de la colonia La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, según la credencial del Instituto Nacional Electoral que portaba entre su ropa.

El saldo oficial divulgado por el Gabinete de Seguridad confirmó dos víctimas fatales —una turista canadiense y el propio agresor— y 13 personas lesionadas trasladadas a hospitales de la zona.

Entre los heridos identificados hay seis estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, con edades que van de los seis a los 61 años, de acuerdo con la ficha difundida por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México aseguró entre las pertenencias del tirador un arma larga tipo cacería, botas tácticas, cubrebocas y una bolsa con múltiples cartuchos. García Harfuch describió al atacante como un sujeto con perfil psicopático y con tendencia a imitar hechos violentos ocurridos en otros países, y precisó que entre sus objetos se localizaron manuscritos, imágenes y literatura vinculados con la masacre escolar de Columbine ocurrida en Colorado en abril de 1999. El ataque del 20 de abril coincidió con el aniversario 27 de ese tiroteo.

El tirador llegó a la zona arqueológica en un taxi por aplicación que ya fue asegurado por las autoridades. Elementos de la Guardia Nacional lo rodearon en un costado de la Pirámide de la Luna tras un intercambio de disparos, y el agresor se privó de la vida al verse cercado, de acuerdo con la versión del Gabinete de Seguridad.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia mantiene cerrado el sitio hasta nuevo aviso. La Fiscalía del Estado de México integra la carpeta correspondiente y coordina las diligencias con la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional para establecer los móviles y revisar si el atacante tuvo cómplices o apoyos logísticos.