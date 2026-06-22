Incendio consume fábrica de tarimas de plástico en Parque Industrial Querétaro

Querétaro, 22 de junio de 2026.— Una fábrica dedicada al manejo de tarimas de plástico fue consumida prácticamente en su totalidad durante el incendio registrado en el Parque Industrial Querétaro.
Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que la estructura del inmueble colapsó hacia el interior debido a la intensidad del fuego.
Los trabajadores evacuaron oportunamente las instalaciones y ninguna persona resultó lesionada.
En la atención participaron Bomberos de Querétaro, Protección Civil estatal y municipal, Seguridad Pública y brigadistas del propio parque industrial.
El incendio fue contenido después de poco más de cuatro horas de labores.
Red de hidrantes permitió combatir el fuego
El director destacó que la red interna de hidrantes y el sistema de agua contra incendios del parque industrial funcionaron adecuadamente.
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales movilizó pipas para reforzar el abastecimiento, pero el agua transportada no tuvo que utilizarse debido al funcionamiento de la infraestructura del complejo.
La remoción de materiales también comenzó después de que el fuego fue controlado.
Sin información sobre permisos
Durante la entrevista se cuestionó a Ramírez Santana sobre la licencia de funcionamiento, el visto bueno de Protección Civil, el programa interno de seguridad y las inspecciones realizadas previamente en la fábrica.
El funcionario no confirmó si la empresa contaba con los permisos vigentes.
Argumentó que existe un expediente abierto y que la difusión anticipada de la información podría afectar el debido proceso y los derechos del particular.
Tampoco informó cuándo fue la última inspección al establecimiento, qué resultado tuvo ni si anteriormente se habían detectado irregularidades.
El director señaló que los propietarios o representantes de la empresa tendrán un plazo para presentar documentos y pruebas dentro del procedimiento administrativo.
Causa del incendio sigue sin determinarse
La causa del incendio tampoco ha sido establecida.
Ramírez Santana indicó que la investigación sobre el origen del fuego podría quedar en manos de otra autoridad si los propietarios presentan una denuncia.
No obstante, no aclaró si Protección Civil municipal elaborará un dictamen técnico independiente ni qué dependencia será responsable de determinar la causa definitiva.
También quedó sin respuesta cuántos incendios en bodegas, fábricas o establecimientos industriales se han registrado en el municipio durante 2026.
El funcionario dijo que no tenía la cifra disponible y ofreció elaborar un comparativo, pero no estableció una fecha para entregar la información.
Aunque la evacuación evitó personas lesionadas, permanecen pendientes datos relevantes sobre las condiciones de seguridad de la fábrica, sus permisos, las inspecciones previas y la causa del incendio.