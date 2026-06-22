Incendio consume fábrica de tarimas de plástico en Parque Industrial Querétaro

La estructura del establecimiento colapsó hacia el interior y el inmueble fue consumido prácticamente en su totalidad.

Elemento de Protección Civil Estatal observa el incendio de una fábrica de tarimas de plástico en el Parque Industrial Querétaro.

Personal de Protección Civil Estatal y cuerpos de emergencia trabajó en el control del incendio que consumió una fábrica de tarimas de plástico en el Parque Industrial Querétaro. No se reportaron personas lesionadas.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.— Una fábrica dedicada al manejo de tarimas de plástico fue consumida prácticamente en su totalidad durante el incendio registrado en el Parque Industrial Querétaro.

Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que la estructura del inmueble colapsó hacia el interior debido a la intensidad del fuego.

Los trabajadores evacuaron oportunamente las instalaciones y ninguna persona resultó lesionada.

En la atención participaron Bomberos de Querétaro, Protección Civil estatal y municipal, Seguridad Pública y brigadistas del propio parque industrial.

El incendio fue contenido después de poco más de cuatro horas de labores.

Red de hidrantes permitió combatir el fuego

El director destacó que la red interna de hidrantes y el sistema de agua contra incendios del parque industrial funcionaron adecuadamente.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales movilizó pipas para reforzar el abastecimiento, pero el agua transportada no tuvo que utilizarse debido al funcionamiento de la infraestructura del complejo.

La remoción de materiales también comenzó después de que el fuego fue controlado.

Sin información sobre permisos

Durante la entrevista se cuestionó a Ramírez Santana sobre la licencia de funcionamiento, el visto bueno de Protección Civil, el programa interno de seguridad y las inspecciones realizadas previamente en la fábrica.

El funcionario no confirmó si la empresa contaba con los permisos vigentes.

Argumentó que existe un expediente abierto y que la difusión anticipada de la información podría afectar el debido proceso y los derechos del particular.

Tampoco informó cuándo fue la última inspección al establecimiento, qué resultado tuvo ni si anteriormente se habían detectado irregularidades.

El director señaló que los propietarios o representantes de la empresa tendrán un plazo para presentar documentos y pruebas dentro del procedimiento administrativo.

Causa del incendio sigue sin determinarse

La causa del incendio tampoco ha sido establecida.

Ramírez Santana indicó que la investigación sobre el origen del fuego podría quedar en manos de otra autoridad si los propietarios presentan una denuncia.

No obstante, no aclaró si Protección Civil municipal elaborará un dictamen técnico independiente ni qué dependencia será responsable de determinar la causa definitiva.

También quedó sin respuesta cuántos incendios en bodegas, fábricas o establecimientos industriales se han registrado en el municipio durante 2026.

El funcionario dijo que no tenía la cifra disponible y ofreció elaborar un comparativo, pero no estableció una fecha para entregar la información.

Aunque la evacuación evitó personas lesionadas, permanecen pendientes datos relevantes sobre las condiciones de seguridad de la fábrica, sus permisos, las inspecciones previas y la causa del incendio.

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