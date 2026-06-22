Protección Civil llena costales de arena para zonas vulnerables ante las lluvias en Querétaro

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil llenó costales de arena durante el fin de semana para reforzar las acciones preventivas en zonas vulnerables del estado ante la temporada de lluvias.
Los sacos se destinarán a apoyar a las familias que puedan requerirlos durante el periodo de precipitaciones, informó la dependencia.
Elementos de Bomberos y Protección Civil llenan costales de arena durante la jornada preventiva en la explanada del Estadio Corregidora, en Querétaro. rotativo.com.mx
En la jornada participaron Protección Civil del Municipio de Querétaro, Bomberos de Querétaro, Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan, CCUM y Academia React, cuyos integrantes colaboraron en el llenado y acomodo de los costales.
La actividad se concentró en la explanada del Estadio Corregidora, donde se acumularon los montones de arena y los sacos ya preparados para su distribución.
Elementos de Bomberos y Protección Civil llenan costales de arena durante la jornada preventiva en la explanada del Estadio Corregidora, en Querétaro. rotativo.com.mx
La temporada de lluvias 2026 inició formalmente el 15 de mayo, periodo para el que las autoridades también dieron mantenimiento preventivo a los cárcamos del municipio de la capital.