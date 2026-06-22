Protección Civil llena costales de arena para zonas vulnerables ante las lluvias en Querétaro

Bomberos, voluntarios de Tequisquiapan y estudiantes de Academia React se sumaron a la jornada de llenado de sacos destinados a reforzar la protección en zonas vulnerables.

Elementos de Bomberos y Protección Civil llenan costales de arena junto a un montículo frente al Estadio Corregidora

Elementos de Bomberos y Protección Civil llenan costales de arena durante la jornada preventiva en la explanada del Estadio Corregidora, en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.- Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil llenó costales de arena durante el fin de semana para reforzar las acciones preventivas en zonas vulnerables del estado ante la temporada de lluvias.

Los sacos se destinarán a apoyar a las familias que puedan requerirlos durante el periodo de precipitaciones, informó la dependencia.

Elementos de Bomberos y Protecci\u00f3n Civil llenan costales de arena junto a un mont\u00edculo frente al Estadio Corregidora Elementos de Bomberos y Protección Civil llenan costales de arena durante la jornada preventiva en la explanada del Estadio Corregidora, en Querétaro. rotativo.com.mx

En la jornada participaron Protección Civil del Municipio de Querétaro, Bomberos de Querétaro, Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan, CCUM y Academia React, cuyos integrantes colaboraron en el llenado y acomodo de los costales.

La actividad se concentró en la explanada del Estadio Corregidora, donde se acumularon los montones de arena y los sacos ya preparados para su distribución.

Elementos de Bomberos y Protecci\u00f3n Civil llenan costales de arena junto a un mont\u00edculo frente al Estadio Corregidora Elementos de Bomberos y Protección Civil llenan costales de arena durante la jornada preventiva en la explanada del Estadio Corregidora, en Querétaro. rotativo.com.mx

La temporada de lluvias 2026 inició formalmente el 15 de mayo, periodo para el que las autoridades también dieron mantenimiento preventivo a los cárcamos del municipio de la capital.

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