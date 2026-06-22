Los Ángeles, California, 22 de junio de 2026.- Cheluis, cantante originario de Culiacán, Sinaloa, firmado con Josa Records, presenta "Sashimi", un nuevo sencillo que aborda el crecimiento personal, los sacrificios detrás del éxito y la satisfacción de reconocer el camino recorrido.

La canción se construye sobre una narrativa sin adornos: trabajar en silencio, superar tropiezos y avanzar con la misma convicción de los primeros días. Sin exageraciones, "Sashimi" transmite confianza ganada a través del esfuerzo.

El tema fue compuesto por Jairo Jair Martínez Loera, Johan Yoel Padilla Segura, Alan Maximino Martínez López y Christopher Aarón Gómez Aguayo. La producción quedó a cargo de José Luis Sicairos León, Jesús Josafat Chávez Angulo, Ponchito Meza y Sebastián Serrano. La masterización la realizó Iván Angulo.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento sostenido para el artista: actualmente supera los 386 mil oyentes mensuales en Spotify, mientras que "Perfil Bajo" acumula más de 3.5 millones de reproducciones y se mantiene como el tema más escuchado de su catálogo. Su colaboración con Régulo Molina en "McGregor" supera las 385 mil reproducciones.

Cheluis inició su relación con la música a los 14 años y decidió llevar su carrera de forma profesional a los 20, inspirado por figuras como Sergio Vega y Joan Sebastian. Su propuesta evita etiquetas y apuesta por la versatilidad como parte de su identidad artística.