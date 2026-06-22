Cheluis lanza "Sashimi", sencillo sobre esfuerzo y crecimiento personal

El sinaloense de Josa Records llega al nuevo lanzamiento con más de 386 mil oyentes mensuales en Spotify y su tema "Perfil Bajo" por encima de los 3.5 millones de reproducciones.

Portada del sencillo "Sashimi" de Cheluis con Josa Records, tipografía metálica sobre fondo negro con ilustración de dragón

Portada oficial de "Sashimi", nuevo sencillo de Cheluis bajo el sello Josa Records.

Crédito: Josa Records.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 22, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Los Ángeles, California, 22 de junio de 2026.- Cheluis, cantante originario de Culiacán, Sinaloa, firmado con Josa Records, presenta "Sashimi", un nuevo sencillo que aborda el crecimiento personal, los sacrificios detrás del éxito y la satisfacción de reconocer el camino recorrido.

La canción se construye sobre una narrativa sin adornos: trabajar en silencio, superar tropiezos y avanzar con la misma convicción de los primeros días. Sin exageraciones, "Sashimi" transmite confianza ganada a través del esfuerzo.

El tema fue compuesto por Jairo Jair Martínez Loera, Johan Yoel Padilla Segura, Alan Maximino Martínez López y Christopher Aarón Gómez Aguayo. La producción quedó a cargo de José Luis Sicairos León, Jesús Josafat Chávez Angulo, Ponchito Meza y Sebastián Serrano. La masterización la realizó Iván Angulo.

El lanzamiento llega en un momento de crecimiento sostenido para el artista: actualmente supera los 386 mil oyentes mensuales en Spotify, mientras que "Perfil Bajo" acumula más de 3.5 millones de reproducciones y se mantiene como el tema más escuchado de su catálogo. Su colaboración con Régulo Molina en "McGregor" supera las 385 mil reproducciones.

Cheluis inició su relación con la música a los 14 años y decidió llevar su carrera de forma profesional a los 20, inspirado por figuras como Sergio Vega y Joan Sebastian. Su propuesta evita etiquetas y apuesta por la versatilidad como parte de su identidad artística.

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