MéxicQ Zona Fest suma 32 mil asistentes en su primera semana en el Corregidora

El alcalde Felifer Macías supervisó la operación del festival, que combina conciertos, transmisiones de los partidos y actividades para las familias.

Familias reunidas frente a una pantalla gigante en las inmediaciones del Estadio Corregidora durante el MéxicQ Zona Fest

El MéxicQ Zona Fest reunió a más de 32 mil personas en su primera semana en las inmediaciones del Estadio Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest sumó más de 32 mil asistentes durante su primera semana de actividades en las inmediaciones del Estadio Corregidora, donde las familias queretanas y visitantes siguieron los partidos del Mundial 2026 acompañados de conciertos y actividades recreativas.

La afluencia se concentró en tres jornadas, de acuerdo con el registro del Municipio de Querétaro: 13 mil personas en la jornada inaugural del jueves, 9 mil el sábado y 10 mil el domingo.

El festival funciona como sede alterna para vivir la justa mundialista en familia, con transmisiones en vivo de los encuentros, gastronomía y una cartelera musical que cada fin de semana acompaña los partidos.

El presidente municipal, Felifer Macías, recorrió las instalaciones durante la inauguración y también en el tercer día para supervisar la operación del evento, convivir con las familias y verificar el funcionamiento de los servicios y las medidas de seguridad.


Familias reunidas frente a una pantalla gigante en las inmediaciones del Estadio Corregidora durante el M\u00e9xicQ Zona Fest El MéxicQ Zona Fest reunió a más de 32 mil personas en su primera semana en las inmediaciones del Estadio Corregidora. rotativo.com.mx

¿Qué artistas se presentaron en la primera semana?

Durante los primeros días subieron al escenario Bronco, Natalia Jiménez, Los Yaguarú y Los Askis, como parte de la cartelera preparada para acompañar las transmisiones de los partidos y las actividades familiares.

¿Cuándo continúa el MéxicQ Zona Fest?

Las actividades se reanudan el jueves 18 de junio con la transmisión del siguiente encuentro de la Selección Mexicana. Ese día se presentará El Tri; el viernes 20 actuará Majo Aguilar, y el sábado 21 cerrarán la Internacional Sonora Santanera y la Nueva Sonora Dinamita.

El evento se desarrolla bajo un operativo de seguridad coordinado entre autoridades municipales y estatales, con participación de la Coordinación Municipal y la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Policía Estatal, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de vigilancia privada.

Familias reunidas frente a una pantalla gigante en las inmediaciones del Estadio Corregidora durante el M\u00e9xicQ Zona Fest El MéxicQ Zona Fest reunió a más de 32 mil personas en su primera semana en las inmediaciones del Estadio Corregidora. rotativo.com.mx

Para facilitar el traslado, el Municipio de Querétaro mantiene transporte gratuito mediante la ruta 10 ESTADIO, que conecta el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín con las inmediaciones del recinto. Las unidades operan desde dos horas antes del inicio de cada jornada, con una frecuencia aproximada de 15 minutos.

Con la reanudación de los partidos de la Selección Mexicana el 18 de junio, el festival anticipa una afluencia similar para su segundo fin de semana de operación.

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