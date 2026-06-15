MéxicQ Zona Fest suma 32 mil asistentes en su primera semana en el Corregidora

Querétaro, 15 de junio de 2026.- El MéxicQ Zona Fest sumó más de 32 mil asistentes durante su primera semana de actividades en las inmediaciones del Estadio Corregidora, donde las familias queretanas y visitantes siguieron los partidos del Mundial 2026 acompañados de conciertos y actividades recreativas.
La afluencia se concentró en tres jornadas, de acuerdo con el registro del Municipio de Querétaro: 13 mil personas en la jornada inaugural del jueves, 9 mil el sábado y 10 mil el domingo.
El festival funciona como sede alterna para vivir la justa mundialista en familia, con transmisiones en vivo de los encuentros, gastronomía y una cartelera musical que cada fin de semana acompaña los partidos.
El presidente municipal, Felifer Macías, recorrió las instalaciones durante la inauguración y también en el tercer día para supervisar la operación del evento, convivir con las familias y verificar el funcionamiento de los servicios y las medidas de seguridad.
El MéxicQ Zona Fest reunió a más de 32 mil personas en su primera semana en las inmediaciones del Estadio Corregidora. rotativo.com.mx
¿Qué artistas se presentaron en la primera semana?
Durante los primeros días subieron al escenario Bronco, Natalia Jiménez, Los Yaguarú y Los Askis, como parte de la cartelera preparada para acompañar las transmisiones de los partidos y las actividades familiares.
¿Cuándo continúa el MéxicQ Zona Fest?
Las actividades se reanudan el jueves 18 de junio con la transmisión del siguiente encuentro de la Selección Mexicana. Ese día se presentará El Tri; el viernes 20 actuará Majo Aguilar, y el sábado 21 cerrarán la Internacional Sonora Santanera y la Nueva Sonora Dinamita.
El evento se desarrolla bajo un operativo de seguridad coordinado entre autoridades municipales y estatales, con participación de la Coordinación Municipal y la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Policía Estatal, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y personal de vigilancia privada.
El MéxicQ Zona Fest reunió a más de 32 mil personas en su primera semana en las inmediaciones del Estadio Corregidora. rotativo.com.mx
Para facilitar el traslado, el Municipio de Querétaro mantiene transporte gratuito mediante la ruta 10 ESTADIO, que conecta el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín con las inmediaciones del recinto. Las unidades operan desde dos horas antes del inicio de cada jornada, con una frecuencia aproximada de 15 minutos.
Con la reanudación de los partidos de la Selección Mexicana el 18 de junio, el festival anticipa una afluencia similar para su segundo fin de semana de operación.