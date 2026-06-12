Sheinbaum aclara que Salma Hayek representó a México por decisión de la FIFA

Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la actriz Salma Hayek participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como invitada del organismo deportivo y no en representación del Gobierno de México.

La mandataria respondió así a la versión que circuló en redes sociales, según la cual la veracruzana habría acudido al estadio en su lugar. "Es una gran embajadora y la apreciamos mucho, todas y todos los mexicanos la queremos, en particular en ese evento, fue una representación de la FIFA", afirmó.

¿Por qué Salma Hayek representó a México en la inauguración del Mundial?

La presidenta explicó que la elección correspondió al organismo que organiza el torneo. Indicó que la FIFA define quién representa a cada país en sus eventos y que esa decisión no involucró a los gobiernos estatales ni al federal.

Sobre su ausencia en el debut mundialista, detalló que decidió no asistir desde que recibió la invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La conferencia había abierto con la felicitación a la Selección Mexicana por su triunfo ante Sudáfrica en el arranque del torneo. "El juego buenísimo, felicidades a la Selección. No solo por cómo jugaron, sino por la alegría que le dieron al pueblo de México", expresó. Celebró además el ambiente de unidad que se vivió en distintas plazas públicas del país durante el encuentro.

Días antes del inicio de la competencia, el Gobierno federal había entregado 520 boletos del Mundial Social a ganadores de torneos y actividades comunitarias.

El Mundial 2026 reparte por primera vez sus 104 partidos entre 48 selecciones y tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, con la inauguración disputada en el Estadio Ciudad de México.