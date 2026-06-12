Caen dos en cateos de Sinergia en Cadereyta y Ezequiel Montes

Cadereyta de Montes, Querétaro, 12 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó diligencias de cateo en inmuebles de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes, donde fueron detenidos dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.
Las intervenciones, realizadas bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, derivaron de una investigación por lesiones dolosas, daños dolosos y amenazas, informó la dependencia estatal.
¿Por qué detuvieron a dos personas en los cateos de Sinergia?
Los arrestos se concretaron porque ambos detenidos, identificados como Javier "N" y Carlos Francisco "N", tenían órdenes de aprehensión libradas por un juez dentro de la carpeta por lesiones, daños y amenazas. Una vez localizados, quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar el proceso correspondiente.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó las diligencias de cateo en inmuebles de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes. rotativo.com.mx
En las diligencias participó personal ministerial junto con elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de corporaciones municipales. Los ingresos se realizaron en domicilios previamente ubicados dentro de las líneas de investigación, ejecutados de forma coordinada para reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales.
¿Qué se aseguró durante los cateos en Cadereyta y Ezequiel Montes?
En uno de los inmuebles intervenidos fueron localizadas tres armas blancas de distintas características. La Fiscalía detalló que serán analizadas pericialmente e integradas a las carpetas de investigación correspondientes.
Sinergia por Querétaro es el esquema de coordinación interinstitucional con el que la dependencia ejecuta cateos y cumplimenta órdenes judiciales en distintos municipios del estado. La misma estrategia derivó en marzo en un operativo en Cadereyta que terminó con 12 detenidos por delitos sexuales, daños dolosos y portación de armas.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó las diligencias de cateo en inmuebles de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes. rotativo.com.mx
En abril, la coordinación sumó cateos simultáneos en San Juan del Río, Amealco y la capital, mientras el balance de abril de la Fiscalía contabilizó 197 cateos autorizados ese mes.
Los dos detenidos permanecen a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal, mientras las tres armas blancas siguen el proceso pericial que la dependencia sumará a la carpeta abierta por lesiones, daños y amenazas.