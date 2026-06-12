Caen dos en cateos de Sinergia en Cadereyta y Ezequiel Montes

Las diligencias derivaron de una investigación por lesiones dolosas, daños dolosos y amenazas; los dos detenidos tenían órdenes de aprehensión vigentes.

Agentes ministeriales de la Fiscalía de Querétaro durante una diligencia de cateo de la estrategia Sinergia en Cadereyta de Montes.

Los dos detenidos, identificados solo por su nombre y la inicial del apellido, contaban con órdenes de aprehensión vigentes por lesiones, daños y amenazas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta de Montes, Querétaro, 12 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó diligencias de cateo en inmuebles de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes, donde fueron detenidos dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Las intervenciones, realizadas bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, derivaron de una investigación por lesiones dolosas, daños dolosos y amenazas, informó la dependencia estatal.

¿Por qué detuvieron a dos personas en los cateos de Sinergia?

Los arrestos se concretaron porque ambos detenidos, identificados como Javier "N" y Carlos Francisco "N", tenían órdenes de aprehensión libradas por un juez dentro de la carpeta por lesiones, daños y amenazas. Una vez localizados, quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar el proceso correspondiente.

Agentes ministeriales de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro durante una diligencia de cateo de la estrategia Sinergia en Cadereyta de Montes. Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó las diligencias de cateo en inmuebles de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes. rotativo.com.mx

En las diligencias participó personal ministerial junto con elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de corporaciones municipales. Los ingresos se realizaron en domicilios previamente ubicados dentro de las líneas de investigación, ejecutados de forma coordinada para reducir el margen de fuga entre los objetivos de las órdenes judiciales.

¿Qué se aseguró durante los cateos en Cadereyta y Ezequiel Montes?

En uno de los inmuebles intervenidos fueron localizadas tres armas blancas de distintas características. La Fiscalía detalló que serán analizadas pericialmente e integradas a las carpetas de investigación correspondientes.

Sinergia por Querétaro es el esquema de coordinación interinstitucional con el que la dependencia ejecuta cateos y cumplimenta órdenes judiciales en distintos municipios del estado. La misma estrategia derivó en marzo en un operativo en Cadereyta que terminó con 12 detenidos por delitos sexuales, daños dolosos y portación de armas.

Agentes ministeriales de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro durante una diligencia de cateo de la estrategia Sinergia en Cadereyta de Montes. Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutó las diligencias de cateo en inmuebles de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes. rotativo.com.mx

En abril, la coordinación sumó cateos simultáneos en San Juan del Río, Amealco y la capital, mientras el balance de abril de la Fiscalía contabilizó 197 cateos autorizados ese mes.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal, mientras las tres armas blancas siguen el proceso pericial que la dependencia sumará a la carpeta abierta por lesiones, daños y amenazas.

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