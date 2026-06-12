Empresas de San Juan del Río flexibilizan operación por partido del Mundial: CANACINTRA

Canacintra informó que no existe registro formal de ausentismo, aunque empresas adaptaron horarios, pausas y descansos.

Eridani Ríos Romero durante actividad empresarial de Canacintra San Juan del Río con representantes del sector productivo.

Eridani Ríos Romero informó que no existe registro formal de ausentismo laboral por el partido del Mundial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 12 de junio de 2026.- Empresas de San Juan del Río aplicaron esquemas de flexibilidad laboral con motivo del partido del Mundial 2026, sin que hasta ahora exista un registro formal de ausentismo asociado al encuentro, informó Eridani Ríos Romero, directora de Canacintra San Juan del Río.

La representante del organismo empresarial señaló que distintas compañías optaron por proyectar la transmisión dentro de sus instalaciones, realizar pausas temporales o ajustar actividades durante el tiempo de duración del partido, con el objetivo de mantener la operación sin generar afectaciones mayores.

De acuerdo con Ríos Romero, el comportamiento empresarial respondió a decisiones internas de cada centro de trabajo, conforme a sus necesidades productivas, condiciones de seguridad, movilidad del personal y continuidad del servicio.

El tema se da en el contexto de la expectativa económica generada por el Mundial 2026, evento que también ha sido considerado por sectores comerciales y de servicios como una oportunidad de consumo para San Juan del Río, pese a que Querétaro no forma parte de las sedes oficiales.

¿Hubo ausentismo laboral en San Juan del Río por el Mundial?

Canacintra San Juan del Río indicó que no se cuenta con un registro formal de ausentismo laboral relacionado con el partido. Sin embargo, algunas empresas dieron facilidades para que sus colaboradores siguieran el encuentro sin abandonar completamente sus responsabilidades laborales.

Entre las medidas reportadas estuvieron la transmisión del partido en áreas internas, la modificación temporal de actividades y, en ciertos casos, la autorización para tomar tiempo de descanso, el cual sería aplicado al saldo vacacional de los trabajadores.

La directora de Canacintra explicó que estas decisiones no fueron uniformes, ya que dependieron del tipo de industria, los horarios de producción, la demanda de cada empresa y la posibilidad real de pausar procesos sin comprometer entregas, seguridad o atención a clientes.

Empresas optaron por flexibilidad sin frenar operaciones

Ríos Romero sostuvo que las empresas privilegiaron esquemas de integración interna y flexibilidad laboral, procurando equilibrar el interés de los colaboradores por el encuentro deportivo con la continuidad de las operaciones.

La cámara empresarial ha mantenido una agenda activa de vinculación empresarial en San Juan del Río, donde la relación entre empresas, productividad y condiciones laborales ha sido uno de los puntos recurrentes dentro del sector industrial.

En semanas recientes, el organismo también reportó un cierre positivo en el reparto de utilidades, después de que la mayoría de las plantas logró acuerdos con sus trabajadores.

Para Canacintra, las medidas adoptadas durante el partido reflejan una respuesta empresarial flexible ante un evento de amplio interés social, sin que ello implique una suspensión generalizada de actividades ni un impacto formalmente documentado en el ausentismo laboral.

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