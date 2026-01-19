San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — Canacintra San Juan del Río enfocará su agenda 2026 en generar espacios de vinculación efectiva entre compañías afiliadas para abrir nuevos mercados y oportunidades de negocio.
El organismo busca conectar al sector empresarial local con corporaciones nacionales e internacionales para desarrollar capacidades y propiciar intercambio comercial mediante encuentros programados estratégicamente durante el año, informó Eridani Ríos Romero, directora de la cámara.
La cámara programó eventos de vinculación para los días 22, 27 y 28 de enero con asociados, marcando el inicio de una agenda dinámica que se extenderá durante todo el año.
Dijo que estos encuentros impulsan la posibilidad de establecer relaciones comerciales entre el 70% de compañías de transformación y el 30% de servicios que integran el organismo en el municipio.
"Una de las necesidades latentes es la vinculación efectiva y la posibilidad de abrir nuevos mercados", explicó la directora ejecutiva.
La estrategia incluye la realización de Open House logístico para abrir oportunidades en el sector de calidad y servicios, así como encuentros de negocios especializados que permitan a los asociados generar nuevas oportunidades comerciales.
El organismo empresarial priorizará el desarrollo de proveeduría local y la mejora en la calidad de proveedores existentes como parte de los retos que enfrenta el sector industrial del municipio. La vinculación con corporaciones en otras partes del mundo permite anticipar decisiones y generar sinergias comerciales que fortalecen la competitividad regional.
La agenda incluye eventos de responsabilidad social programados para febrero con el sector educativo y marzo con mujeres empresarias. Canacintra San Juan del Río mantendrá activos sus comités de jóvenes, mujeres, economía circular y medio ambiente que promueven actividades específicas durante el año para atender necesidades particulares del sector empresarial sanjuanense.