Canacintra priorizará vinculación empresarial y nuevos mercados en 2026

El organismo empresarial programó encuentros de negocios, Open House logístico y eventos de responsabilidad social para conectar a empresas afiliadas con nuevas oportunidades comerciales.

Encuentro empresarial Canacintra San Juan del Río para vinculación y desarrollo de nuevos mercados 2026

Eridani Ríos Romero, directora ejecutiva de Canacintra San Juan del Río, presenta agenda de vinculación empresarial para 2026.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 19, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 19 de enero de 2026. — Canacintra San Juan del Río enfocará su agenda 2026 en generar espacios de vinculación efectiva entre compañías afiliadas para abrir nuevos mercados y oportunidades de negocio.

El organismo busca conectar al sector empresarial local con corporaciones nacionales e internacionales para desarrollar capacidades y propiciar intercambio comercial mediante encuentros programados estratégicamente durante el año, informó Eridani Ríos Romero, directora de la cámara.

La cámara programó eventos de vinculación para los días 22, 27 y 28 de enero con asociados, marcando el inicio de una agenda dinámica que se extenderá durante todo el año.

Dijo que estos encuentros impulsan la posibilidad de establecer relaciones comerciales entre el 70% de compañías de transformación y el 30% de servicios que integran el organismo en el municipio.

"Una de las necesidades latentes es la vinculación efectiva y la posibilidad de abrir nuevos mercados", explicó la directora ejecutiva.

La estrategia incluye la realización de Open House logístico para abrir oportunidades en el sector de calidad y servicios, así como encuentros de negocios especializados que permitan a los asociados generar nuevas oportunidades comerciales.

El organismo empresarial priorizará el desarrollo de proveeduría local y la mejora en la calidad de proveedores existentes como parte de los retos que enfrenta el sector industrial del municipio. La vinculación con corporaciones en otras partes del mundo permite anticipar decisiones y generar sinergias comerciales que fortalecen la competitividad regional.

La agenda incluye eventos de responsabilidad social programados para febrero con el sector educativo y marzo con mujeres empresarias. Canacintra San Juan del Río mantendrá activos sus comités de jóvenes, mujeres, economía circular y medio ambiente que promueven actividades específicas durante el año para atender necesidades particulares del sector empresarial sanjuanense.

canacintraempresasindustria

Reciente

Protección Civil de El Marqués atiende accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas
Querétaro

Montacargas atropella a trabajador: investigan seguridad

Protección Civil trasladó al lesionado al hospital tras accidente laboral en granja avícola sobre carretera Chichimequillas-Santa María de los Baños

Mauricio Kuri González gobernador de Querétaro durante intervención en Foro Santander en Madrid España promoviendo inversión turística
Querétaro

Kuri promueve inversión turística para Querétaro en Madrid

El gobernador Mauricio Kuri González participó en el Foro Santander durante FITUR para atraer inversiones hoteleras, culturales y de negocios al estado con alianzas estratégicas internacionales.

Sistema de cámaras de reconocimiento facial biométrico instalado en establecimiento nocturno de Querétaro conectado al C5
Editorial

Antros en Querétaro escanean tu rostro: qué datos guardan de ti

52 establecimientos nocturnos en Querétaro están conectados al C5 con tecnología de reconocimiento facial que compara rostros con bases de datos de personas buscadas.

Iovan Elías Pérez Hernández secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro durante conferencia sobre cámaras biométricas en centro nocturno Könor
Editorial

Centro nocturno Könor tenía cámaras biométricas activas en Querétaro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana entregó de inmediato la información recabada a la Fiscalía Estatal tras el homicidio registrado el pasado fin de semana en el establecimiento.