SHAD NAD, empresa española de autopartes, evalúa a Querétaro para nueva planta manufacturera

El gobernador Mauricio Kuri González se reunió con directivos de la compañía líder mundial en asientos y accesorios para motocicletas para promover inversión, desarrollo industrial y creación de empleos en la entidad.

Gobernador Mauricio Kuri González durante reunión con directivos de empresa española SHAD NAD para promover inversión en Querétaro.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, y Jaume Xicola, CEO de SHAD NAD, durante encuentro para evaluar establecimiento de planta manufacturera en la entidad.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 19, 2026
Querétaro, 19 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González sostuvo un encuentro con directivos de la empresa española SHAD NAD, líder mundial en fabricación de asientos, maletas y accesorios para motocicletas, para promover el establecimiento de su planta manufacturera en Querétaro.

Durante la reunión encabezada por el CEO de la compañía, Jaume Xicola, el mandatario estatal presentó las ventajas competitivas de la entidad y conversó sobre la posibilidad de desarrollar una cadena de proveeduría local que beneficie la creación de empleos en el estado.

El encuentro forma parte de la gira de trabajo del gobernador queretano, quien expuso ante los directivos de la empresa fundada en 1973 los logros que posicionan a Querétaro como destino estratégico de inversión: seguridad, certidumbre jurídica, desarrollo industrial y ubicación geográfica privilegiada. Los representantes de SHAD NAD presentaron el impacto económico y social del proyecto a instalarse en México.

"Esta jornada representa una oportunidad para continuar tejiendo puentes, estrechando lazos e impulsando la creación de empleo", aseguró el mandatario estatal. La compañía de origen español fabrica componentes para marcas como BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda y Yamaha, con presencia comercial en más de 80 países.

Actualmente, SHAD NAD opera con 70% de su producción en Barcelona, 25% en China y 5% en Indonesia. La empresa familiar evalúa expandir su capacidad manufacturera hacia América del Norte, considerando a Querétaro como plataforma logística para atender el mercado regional.

En la reunión participaron por parte de la compañía el líder de Programa de Lanzamiento de Planta, Enric Monsó Rodríguez. La comitiva queretana estuvo integrada por el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete; el secretario particular, Mauricio Herbert Pesquera; el director de Fomento Industrial, Alejandro Rolland, y el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero.

gobiernomauricio kuriempresasindustria

