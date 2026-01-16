Comercio de San Juan del Río recurre a créditos para arrancar 2026

Comerciantes de San Juan del Río utilizan financiamiento bancario y tarjetas de crédito para adquirir inventario y capital de trabajo tras periodo de bajas ventas.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 16, 2026
San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — Comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río recurren a financiamiento bancario y tarjetas de crédito para adquirir mercancía y capital de trabajo al inicio de 2026.

La estrategia busca mantener flujo operativo tras un periodo de bajas ventas, informó Rocío Hernández, presidenta de la CANACO en San Juan del Río.

La dirigente dijo que el sector comercial en muchos de los casos llega a recurrir a préstamos institucionales y líneas de crédito revolventes para mantener inventarios actualizados y enfrentar gastos operativos del primer trimestre.

"Muchas veces se recurre a ese tipo de herramienta para poder tener mejor flujo", explicó la dirigente empresarial durante entrevista con Rotativo.

Roc\u00edo Hern\u00e1ndez, presidenta de CANACO San Juan del R\u00edo, explica la estrategia financiera del comercio local para 2026. Rocío Hernández, presidenta de CANACO San Juan del Río, explica la estrategia financiera del comercio local para 2026.

La CANACO impulsa programas de educación financiera para comerciantes afiliados, enfocados en uso responsable de crédito, gestión de intereses y pagos oportunos.

La capacitación incluye estrategias para separar recursos y cumplir obligaciones sin comprometer la liquidez del negocio, detalló Hernández.

"Es importante que tenga revolvencia con las ventas que se tengan", aseguró la presidenta de CANACO. El organismo empresarial no está facultado para avalar créditos ante instituciones financieras, pero orienta a comerciantes en gestión de recursos y planificación de pagos mensuales según capacidad de flujo.

El movimiento comercial en San Juan del Río enfrenta desafíos económicos al inicio de año, pero la CANACO confía en que los comerciantes afiliados están mejor preparados mediante herramientas de capacitación fiscal, administrativa y financiera ofrecidas por la cámara.

economiacomerciocanacofinanzas

