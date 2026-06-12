SEDESU certifica Ecoescuela en Huimilpan y suma casi 14 mil alumnos capacitados

Huimilpan, 12 de junio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Sustentable entregó el Certificado de Ecoescuela a la Telesecundaria Querétaro, en Huimilpan, como parte de las acciones de educación ambiental que se desarrollan en planteles del estado.

Durante el evento, el titular de la SEDESU, Marco Antonio Del Prete Tercero, informó que desde septiembre de 2024 a la fecha han sido capacitadas 37 instituciones educativas, con una participación cercana a 14 mil estudiantes en actividades orientadas al cuidado de los recursos naturales.

El programa busca llevar la formación ambiental al espacio escolar, mediante conocimientos, valores, competencias y conductas que permitan a las comunidades educativas participar en la preservación del entorno. La estrategia se suma a otras acciones de educación ambiental impulsadas en Querétaro.

¿Qué es Ecoescuela en Huimilpan, Querétaro?

Ecoescuela es un esquema de formación ambiental dirigido a instituciones educativas, con el propósito de que alumnas, alumnos, docentes y comunidades escolares adopten prácticas de cuidado del agua, manejo responsable de residuos, aprovechamiento de recursos naturales y participación comunitaria.

Del Prete Tercero invitó a los estudiantes de la Telesecundaria Querétaro a mantener en práctica las enseñanzas adquiridas, al señalar que se trata de herramientas útiles para cuidar su entorno desde la vida diaria.

SEDESU entregó el Certificado de Ecoescuela a la Telesecundaria Querétaro, en el municipio de Huimilpan. rotativo.com.mx

El funcionario estatal explicó que las Ecoescuelas forman parte de una nueva etapa en la educación pública en Querétaro, donde la protección ambiental se integra como una práctica permanente dentro de los planteles y no únicamente como una actividad aislada.

En representación de los estudiantes, Fabiana Feregrino Pérez agradeció el acompañamiento recibido por parte de la administración estatal, al considerar que estas capacitaciones permiten a los jóvenes participar en proyectos vinculados con el cuidado de su comunidad.

¿Cuántas escuelas han sido capacitadas por SEDESU?

De acuerdo con la SEDESU, el programa ha llegado a 37 instituciones educativas desde septiembre de 2024, con casi 14 mil estudiantes capacitados en temas relacionados con recursos naturales y sostenibilidad.

El alcalde de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, señaló que estas capacitaciones contribuyen a formar ciudadanos con mayor conciencia ambiental desde las aulas. También reconoció el trabajo de la dependencia estatal en acciones relacionadas con el relleno sanitario municipal, un tema que ya había generado intervención de autoridades ambientales en el municipio tras el recorrido sanitario realizado en años anteriores.

El director de la Telesecundaria Querétaro, Jorge Breña Sánchez, afirmó que recibir el reconocimiento representa un respaldo al trabajo colaborativo que la institución ha sostenido para promover la educación ambiental entre su comunidad escolar.

La entrega en Huimilpan da continuidad al modelo de certificación ambiental que la SEDESU ha llevado a otros municipios, como ocurrió con la entrega de certificado de Ecoescuelas en Colón, donde también se impulsaron proyectos escolares vinculados con huertos, residuos y reforestación.