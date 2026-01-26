Querétaro, 26 de enero de 2026. - La diputada local Perla Flores, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, participó en evento del Día Mundial de la Educación Ambiental en la Secundaria General Mariano Escobedo.

La legisladora estuvo acompañada por el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Del Prete, con el objetivo de fortalecer la conciencia ecológica entre estudiantes queretanos mediante actividades de reflexión y participación ciudadana.

La actividad forma parte de la estrategia estatal de desarrollo sustentable que promueve políticas ambientales transversales en instituciones educativas.

Perla Flores, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Querétaro, durante evento del Día Mundial de la Educación Ambiental en secundaria queretana. rotativo.com.mx

Flores explicó que la protección de recursos naturales es responsabilidad compartida entre autoridades, escuelas y sociedad en general, destacando la importancia de educar desde temprana edad en el respeto y cuidado del medio ambiente.

Educación ambiental en Querétaro refuerza compromiso legislativo con sustentabilidad

La diputada reiteró su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado iniciativas y leyes que contribuyan al desarrollo sustentable para Querétaro.

La legisladora precisó que las políticas públicas transversales garantizan un entorno más limpio y saludable para futuras generaciones, vinculando la agenda ambiental con el sector educativo estatal.

Del Prete señaló que el gobierno queretano fortalece programas de conciencia ecológica en escuelas de nivel básico y medio superior.

El funcionario estatal aseguró que cada acción, por pequeña que parezca, suma en la construcción de un Querétaro más verde y consciente, enfatizando el papel de las y los jóvenes como agentes de cambio ambiental.

¿Qué acciones promueve el gobierno para educación ambiental en escuelas?

La autoridad reconoció el trabajo de la comunidad educativa de la Secundaria General Mariano Escobedo por generar espacios de reflexión ambiental para estudiantes.

Flores manifestó que la colaboración interinstitucional entre el Poder Legislativo y la Secretaría de Desarrollo Sustentable permite implementar programas educativos que impactan directamente en la formación de ciudadanía responsable con el entorno.

La estrategia de educación ambiental en Querétaro se consolida como parte del compromiso del gobierno estatal de transitar hacia un modelo de desarrollo que equilibre crecimiento económico con preservación de ecosistemas, involucrando activamente a las nuevas generaciones en la construcción de políticas públicas sustentables de largo alcance.