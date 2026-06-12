México proyecta más de 10 millones de visitantes en junio por el Mundial

La Secretaría de Turismo prevé que las ciudades sede concentren a más de 3 millones de visitantes durante el torneo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presenta los indicadores turísticos durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Abril cerró con 8.3 millones de visitantes internacionales y un alza de 31.5% en la llegada de cruceristas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 12, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- México prevé superar los 10 millones de visitantes internacionales durante junio, impulsado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó la Secretaría de Turismo en la conferencia matutina presidencial.

La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora, estimó que las ciudades sede concentrarán a más de 3 millones de visitantes a lo largo del torneo, una cifra que se suma al flujo que el país recibe cada mes.

¿Cuántos turistas llegarán a México por el Mundial?

La proyección de la dependencia parte de un arranque con asistencia masiva. En el FIFA Fest de la Ciudad de México, el día de la inauguración se reunieron más de 300 mil aficionados, y sumadas otras actividades el cálculo trepó a cerca de 400 mil asistentes. Ese pulso, anticipa Turismo, se extenderá durante las semanas que dure la competencia.

Los récords de abril

El mes previo ya venía fuerte. Llegaron 8.3 millones de visitantes internacionales, 8.1% más que en abril de 2025, mientras los cruceristas sumaron 1.25 millones, con un alza de 31.5% anual. El Tren Maya transportó a 39,668 pasajeros extranjeros, un crecimiento de 34.2% frente al año pasado. La secretaria contrastó además el comportamiento del turismo aéreo: en México retrocedió 7% en lo que va del año, frente a una caída de 15% en Estados Unidos.

El arranque del Mundial coincide con la temporada de mayor demanda y coloca a las sedes mexicanas en el centro del flujo. Días antes del banderazo, el Gobierno federal había entregado 520 boletos del Mundial Social a ganadores de torneos comunitarios.

El sector turístico emplea a más de 5 millones de personas en el país, según los datos presentados. Con la fase de grupos en curso, la dependencia anticipa que el cierre de junio marque el mejor registro del año.

Abril cerró con 8.3 millones de visitantes internacionales y un alza de 31.5% en la llegada de cruceristas.

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