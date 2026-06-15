Ley Clarity: cómo puede influir en los ahorros en criptomonedas en México

Los ojos del mundo están puestos en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, que acaba de dar curso a una ley posiblemente revolucionaria para el sector cripto. A continuación explicaremos su alcance, la repercusión en el valor del bitcoin hoy y el impacto que podría tener para los ahorristas en México (y en el resto del globo).

La carrera legislativa hasta el 4 de julio

Estados Unidos está a punto de cambiar las reglas del juego para las criptomonedas, y el reloj ya está corriendo. El 14 de mayo de 2026, el Comité Bancario del Senado aprobó con voto bipartidista de 15 a 9 la Digital Asset Market Clarity Act, conocida como Ley Clarity.

El proyecto completa el marco regulatorio iniciado por la Ley GENIUS para stablecoins y ahora avanza hacia el pleno del Senado con la meta de que el presidente Trump la firme el 4 de julio de 2026.

El camino no está despejado, dado que para avanzar en el pleno se necesitan 60 votos, lo que obliga a los republicanos a sumar a algunos demócratas al tren. Además, la implementación técnica tomaría entre 6 y 18 meses adicionales.

Sin embargo, la sola aprobación por el Comité Bancario ya produjo una respuesta positiva en los mercados criptográficos, en los que el bitcoin cotiza a $81.055 al momento de la redacción de este artículo.

Protección para los desarrolladores y supervisión institucional

La Ley Clarity es un escudo legal para quienes construyen los ecosistemas de las criptomonedas. A través de lo que se conoce como puerto seguro, la ley protege a desarrolladores, validadores, operadores de nodos y creadores de carteras digitales que no custodian fondos de terceros.

Establece que escribir código no es un crimen y busca evitar que se repitan casos donde la justicia cuestionó si desarrollar software de privacidad equivalía a facilitar actividades ilícitas.

A lo anterior se suma que la ley distingue con precisión entre protocolos verdaderamente descentralizados y aquellos que conservan elementos de control central. Los primeros gozan de protecciones amplias. Los segundos quedan sujetos a regulación estricta.

Para los grandes protocolos de finanzas descentralizadas, este reconocimiento explícito de su naturaleza autónoma abre la puerta a flujos de capital institucional que hasta ahora se mantenían al margen por incertidumbre legal.

Las expectativas de los inversores en finanzas descentralizadas

Para quien tiene ahorros en criptomonedas (ya sea en México, Argentina o España) la Ley Clarity importa porque la certeza jurídica reduce el riesgo regulatorio, y la reducción del riesgo regulatorio históricamente se traduce en mayor entrada de capital institucional al ecosistema.

Bitcoin ya está clasificado como materia prima bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros, no de la Comisión de Bolsa y Valores. La Ley Clarity formaliza esa distinción.

Para un fondo de pensiones, un banco o una aseguradora que quería exposición a activos digitales pero temía el riesgo legal, tener un marco claro en la economía más grande del mundo es exactamente lo que necesitaban para dar el paso.

El efecto no se limita a bitcoin. Cuando los protocolos de finanzas descentralizadas pueden operar legalmente en Estados Unidos, aumenta la liquidez de todo el ecosistema. Y cuando esta nación establece un estándar regulatorio, otros países tienden a alinearse, lo que reduce el riesgo de prohibiciones o restricciones que históricamente han sido los mayores factores de volatilidad negativa para cualquier tenedor de criptomonedas en el mundo.

Un mercado expansivo, pese a las turbulencias internacionales

La aprobación de la Ley Clarity tiene un contexto y una ubicación espacio-temporal. Llega como resultado de la convergencia entre las finanzas tradicionales y el ecosistema cripto que se viene dando hace años.

Así lo expresa también Catherine Chen, directora de VIP e Institucional de Binance. "Las finanzas tradicionales y las criptomonedas siguen uniéndose; lo que estamos viendo con los perpetuos de oro y petróleo es que la infraestructura nativa del mundo cripto (disponibilidad permanente, liquidación en stablecoins, liquidez profunda) resuelve problemas reales para los operadores macro que los mercados tradicionales no fueron diseñados para atender en el entorno siempre activo de hoy", aseguró.

La directora indica que el volumen en metales preciosos representa por sí solo el 64% de la actividad en materias primas de Binance. La demanda proviene de usuarios que necesitan herramientas de cobertura, arbitraje y liquidez en todo momento, especialmente en períodos de incertidumbre.

Mientras crecen las tensiones geopolíticas y la desaceleración de algunas economías latinoamericanas, los ahorristas mexicanos buscan activos que funcionen fuera de los horarios bancarios tradicionales y sin depender de un sistema financiero que, en muchos países de la región, ha demostrado sus limitaciones.

La nueva legislación no garantiza rendimientos ni elimina riesgos, pero impone reglas claras escritas de antemano en un ecosistema que existió mucho antes de su regulación formal. Para los tenedores y desarrolladores cripto, es una mayor evidencia de respaldo e institucionalidad.