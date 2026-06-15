Constancia de No Infracción en Querétaro: estos son los documentos para tramitarla

La identificación oficial, la tarjeta de circulación y, en su caso, la factura del vehículo encabezan la lista que pide la dependencia.

ALT sugerido para la infografía institucional: lista de cinco documentos requeridos para la Constancia de No Infracción en Querétaro, con logo de la SSC.

ALT sugerido para fotografía de módulo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Querétaro donde se atienden trámites vehiculares al público.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro expide la Constancia de No Infracción, un documento que certifica que un vehículo no tiene infracciones abiertas en el Registro Estatal de Tránsito y que su placa, tarjeta de circulación y licencia de conducir no se encuentran retenidas.

El trámite es requisito para reponer placas o tarjeta de circulación, emplacar un vehículo nuevo o cerrar la venta de un automóvil, de acuerdo con la dependencia.

Puede solicitarlo quien tenga una licencia de conducir registrada en Querétaro o al menos un vehículo inscrito en el Padrón Vehicular Estatal.

Reunir la documentación completa antes de acudir ahorra tiempo: la solicitud se da por iniciada solo cuando se entrega la totalidad de los requisitos. La lista oficial contempla cinco supuestos según el caso del solicitante.

¿Qué documentos pide la Constancia de No Infracción en Querétaro?

El primero es una identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia. Se acepta la credencial para votar del INE, el pasaporte mexicano, la credencial del INAPAM o la cédula profesional con fotografía, salvo las cédulas electrónicas.

Las personas extranjeras presentan su forma migratoria temporal vigente o definitiva.

El segundo es la tarjeta de circulación. En su defecto sirve el último recibo de pago de tenencia o el documento de alta en el registro vehicular, siempre que muestre el número de placa y el número de identificación vehicular, también en original y copia.

La factura se suma cuando la tarjeta de circulación, el recibo de tenencia o el alta no incluyen el nombre del propietario, o cuando el vehículo está registrado en otra entidad. En esos casos se exhibe la factura o el documento que acredite la propiedad o posesión.

Si otra persona acude por el solicitante, debe llevar una carta poder simple dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con firmas autógrafas y expedida cuando mucho siete días hábiles antes de la solicitud, además de la identificación del poderdante y del apoderado.

Las personas morales presentan el instrumento notarial que faculte al apoderado para actos de administración y una identificación oficial con fotografía.

¿Quiénes pagan 50% menos?

La dependencia aplica una reducción de 50% en el costo a quienes presenten la credencial del INAPAM, la credencial de pensionado o jubilado, o la credencial de persona con discapacidad expedida por el DIF.

El documento tiene vigencia acotada para trámites posteriores. En la baja vehicular, por ejemplo, debe haberse expedido dentro de los 30 días previos, junto con la entrega de placas y tarjeta de circulación. Conviene revisar el plazo si el objetivo es regularizar multas vehiculares o concluir una venta.

La constancia se gestiona en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la capital, la atención se ofrece en calle Río Tuxpan 107, colonia Desarrollo San Pablo, de 08:00 a 19:00 horas, con el teléfono 442 309 1400.

En San Juan del Río, el módulo se ubica en calle Juárez 91-93, colonia Centro. El pago se realiza en efectivo o con tarjeta.

Los mismos módulos concentran otros servicios vehiculares, como la licencia de conducir, cuyos costos y requisitos se ajustaron este 2026, y la regularización de licencias que el Gobierno del Estado extendió a los 18 municipios.

movilidadinfraccionestransito

Reciente

Pintas y cristales rotos en la fachada del Palacio de Gobierno de Querétaro tras la marcha.
Opinión

Paz de aparador: lo que los cristales rotos le dijeron a Querétaro

Una protesta que terminó en destrozos y un gobierno que respondió con el reflejo del orden antes que el de la escucha.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante una comparecencia pública en Michoacán.
Política

Grecia Quiroz contra Noroña: el TEPJF ordena analizar a fondo la denuncia por violencia política de género

La Sala Regional Toluca revocó la resolución que frenó el caso y devolvió el expediente al tribunal michoacano para que resuelva el fondo.

Felifer Macías recorre el nuevo parque de Balcones de San Pablo junto a funcionarios municipales y vecinos de la zona
Querétaro

Nuevo parque en Epigmenio González: 10.8 mdp transforman baldío en Balcones de San Pablo

La obra benefició a 1,517 personas de la delegación Epigmenio González sobre 2,506 metros cuadrados con cancha, gimnasio y mirador.

carrusel de dos pisos en montaje en el Jardín de la Familia, en el centro de San Juan del Río.
San Juan del Río

Feria San Juan del Río 2026: arranca el 18 de junio con carrusel gratuito en el Jardín de la Familia

Entre los preparativos, ya se instala en el Jardín de la Familia un carrusel de dos pisos de acceso libre para las familias del primer cuadro.