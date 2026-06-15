Constancia de No Infracción en Querétaro: estos son los documentos para tramitarla

Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro expide la Constancia de No Infracción, un documento que certifica que un vehículo no tiene infracciones abiertas en el Registro Estatal de Tránsito y que su placa, tarjeta de circulación y licencia de conducir no se encuentran retenidas.

El trámite es requisito para reponer placas o tarjeta de circulación, emplacar un vehículo nuevo o cerrar la venta de un automóvil, de acuerdo con la dependencia.

Puede solicitarlo quien tenga una licencia de conducir registrada en Querétaro o al menos un vehículo inscrito en el Padrón Vehicular Estatal.

Reunir la documentación completa antes de acudir ahorra tiempo: la solicitud se da por iniciada solo cuando se entrega la totalidad de los requisitos. La lista oficial contempla cinco supuestos según el caso del solicitante.

¿Qué documentos pide la Constancia de No Infracción en Querétaro?

El primero es una identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia. Se acepta la credencial para votar del INE, el pasaporte mexicano, la credencial del INAPAM o la cédula profesional con fotografía, salvo las cédulas electrónicas.

Las personas extranjeras presentan su forma migratoria temporal vigente o definitiva.

El segundo es la tarjeta de circulación. En su defecto sirve el último recibo de pago de tenencia o el documento de alta en el registro vehicular, siempre que muestre el número de placa y el número de identificación vehicular, también en original y copia.

La factura se suma cuando la tarjeta de circulación, el recibo de tenencia o el alta no incluyen el nombre del propietario, o cuando el vehículo está registrado en otra entidad. En esos casos se exhibe la factura o el documento que acredite la propiedad o posesión.

Si otra persona acude por el solicitante, debe llevar una carta poder simple dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con firmas autógrafas y expedida cuando mucho siete días hábiles antes de la solicitud, además de la identificación del poderdante y del apoderado.

Las personas morales presentan el instrumento notarial que faculte al apoderado para actos de administración y una identificación oficial con fotografía.

¿Quiénes pagan 50% menos?

La dependencia aplica una reducción de 50% en el costo a quienes presenten la credencial del INAPAM, la credencial de pensionado o jubilado, o la credencial de persona con discapacidad expedida por el DIF.

El documento tiene vigencia acotada para trámites posteriores. En la baja vehicular, por ejemplo, debe haberse expedido dentro de los 30 días previos, junto con la entrega de placas y tarjeta de circulación. Conviene revisar el plazo si el objetivo es regularizar multas vehiculares o concluir una venta.

La constancia se gestiona en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En la capital, la atención se ofrece en calle Río Tuxpan 107, colonia Desarrollo San Pablo, de 08:00 a 19:00 horas, con el teléfono 442 309 1400.

En San Juan del Río, el módulo se ubica en calle Juárez 91-93, colonia Centro. El pago se realiza en efectivo o con tarjeta.