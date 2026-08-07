Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Un tráiler salió del camino y volcó durante la madrugada de este día sobre la carretera federal 57, con dirección a Celaya, a la altura de la colonia Zona Dos Extendida, en Cimatario. El percance provocó un derrame de combustible; no se reportaron personas lesionadas.
La unidad quedó volcada sobre el acotamiento; equipos de emergencia trabajaron en el sitio. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, personal de la dependencia atendió el reporte de la salida de camino y volcadura de la unidad de carga pesada.
En coordinación con autoridades y cuerpos de emergencia, se realizaron labores de aseguramiento de la zona, análisis de riesgos y abanderamiento del sitio para regular el tránsito.
La unidad quedó volcada sobre el acotamiento; equipos de emergencia trabajaron en el sitio. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
La dependencia informó que se controló el derrame de combustible derivado del percance, con lo que se eliminaron riesgos para la población y para la circulación vehicular en el tramo.
El boletín de Protección Civil no detalla la causa del percance, la hora exacta del hecho, el origen del combustible derramado (tanque de la unidad o carga transportada) ni datos del operador; esa información no forma parte del material autorizado y no se consigna.