Vuelca tráiler en la carretera federal 57 en Querétaro; hay derrame de combustible controlado, sin lesionados

Protección Civil controló un derrame de combustible tras la volcadura de un tráiler sobre la carretera federal 57, sin personas lesionadas.

Pipa de combustible volcada sobre el acotamiento de la carretera federal 57, con personal de bomberos en el lugar

La unidad quedó volcada sobre el acotamiento; equipos de emergencia trabajaron en el sitio.

Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Un tráiler salió del camino y volcó durante la madrugada de este día sobre la carretera federal 57, con dirección a Celaya, a la altura de la colonia Zona Dos Extendida, en Cimatario. El percance provocó un derrame de combustible; no se reportaron personas lesionadas.

Personal de Protecci\u00f3n Civil de Quer\u00e9taro inspecciona da\u00f1os en el barandal y llantas de la unidad volcada La unidad quedó volcada sobre el acotamiento; equipos de emergencia trabajaron en el sitio. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, personal de la dependencia atendió el reporte de la salida de camino y volcadura de la unidad de carga pesada.

En coordinación con autoridades y cuerpos de emergencia, se realizaron labores de aseguramiento de la zona, análisis de riesgos y abanderamiento del sitio para regular el tránsito.

Agente de Protecci\u00f3n Civil y patrulla municipal resguardan un cruce cerca de la zona de la volcadura sobre la carretera federal 57 en Quer\u00e9taro La unidad quedó volcada sobre el acotamiento; equipos de emergencia trabajaron en el sitio. Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro

La dependencia informó que se controló el derrame de combustible derivado del percance, con lo que se eliminaron riesgos para la población y para la circulación vehicular en el tramo.

El boletín de Protección Civil no detalla la causa del percance, la hora exacta del hecho, el origen del combustible derramado (tanque de la unidad o carga transportada) ni datos del operador; esa información no forma parte del material autorizado y no se consigna.

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