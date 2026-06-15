Padre denuncia detención de su hijo por vidrios polarizados en San Juan del Río

El propietario asegura que el vehículo salió así de la agencia y que su hijo fue esposado por reclamar la infracción.

patrulla de la Policía Municipal detenida sobre el Boulevard Hidalgo junto a un vehículo Volkswagen en San Juan del Río.

El propietario denuncia que cerca de 20 uniformados interceptaron a su hijo sobre el Boulevard Hidalgo

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- Un joven fue detenido y esposado por elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río tras ser interceptado mientras circulaba con vidrios polarizados sobre el Boulevard Hidalgo, de acuerdo con la denuncia de su padre, propietario del vehículo.

El conductor fue subido a una patrulla y trasladado, mientras al dueño del automóvil, una unidad Volkswagen, le aplicaron una infracción.

Según el relato del propietario, la intervención movilizó a cerca de 20 uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que arribaron al punto en patrullas y motocicletas para interceptar a su hijo.

El denunciante sostuvo que el joven fue esposado luego de reclamar la infracción e intentar defender su derecho ante los agentes, sin que mediara, dijo, otro motivo.

De acuerdo con el padre, el reclamo del conductor precedió a la detención: la sanción se originó presuntamente por el polarizado del vehículo y, al cuestionarla, su hijo terminó asegurado por la corporación. Describió un despliegue superior al de otros operativos de la policía municipal reportados en la ciudad.

¿El polarizado está prohibido en San Juan del Río?

La normativa municipal de San Juan del Río restringe el uso de vidrios polarizados oscuros en los vehículos, disposición que, según el relato, los agentes citaron como base de la infracción.

El propietario afirmó que el automóvil salió así de la agencia, es decir, que el polarizado venía instalado de fábrica al momento de la compra, por lo que consideró improcedente que esa condición derivara en la detención de su hijo.

El denunciante describió la convergencia de patrullas y motocicletas sobre el Boulevard Hidalgo, una de las principales vialidades de la ciudad, donde el conductor fue sometido y trasladado. El propietario quedó con la infracción y sin su acompañante, a quien la corporación se llevó bajo resguardo, presuntamente al juzgado cívico.

El caso expone la tensión entre la aplicación de las sanciones de tránsito y la proporcionalidad de los operativos en un municipio donde el despliegue por una falta de tránsito ocurre en un municipio donde el patrullaje motorizado intercepta conductores de forma cotidiana, una práctica que en casos documentados ha derivado en detenciones, agresiones e incluso en muertes de personas antes de su ingreso a los separos municipales.

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