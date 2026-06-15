Padre denuncia detención de su hijo por vidrios polarizados en San Juan del Río

San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- Un joven fue detenido y esposado por elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río tras ser interceptado mientras circulaba con vidrios polarizados sobre el Boulevard Hidalgo, de acuerdo con la denuncia de su padre, propietario del vehículo.
El conductor fue subido a una patrulla y trasladado, mientras al dueño del automóvil, una unidad Volkswagen, le aplicaron una infracción.
Según el relato del propietario, la intervención movilizó a cerca de 20 uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que arribaron al punto en patrullas y motocicletas para interceptar a su hijo.
El denunciante sostuvo que el joven fue esposado luego de reclamar la infracción e intentar defender su derecho ante los agentes, sin que mediara, dijo, otro motivo.
De acuerdo con el padre, el reclamo del conductor precedió a la detención: la sanción se originó presuntamente por el polarizado del vehículo y, al cuestionarla, su hijo terminó asegurado por la corporación. Describió un despliegue superior al de otros operativos de la policía municipal reportados en la ciudad.
¿El polarizado está prohibido en San Juan del Río?
La normativa municipal de San Juan del Río restringe el uso de vidrios polarizados oscuros en los vehículos, disposición que, según el relato, los agentes citaron como base de la infracción.
El propietario afirmó que el automóvil salió así de la agencia, es decir, que el polarizado venía instalado de fábrica al momento de la compra, por lo que consideró improcedente que esa condición derivara en la detención de su hijo.
El denunciante describió la convergencia de patrullas y motocicletas sobre el Boulevard Hidalgo, una de las principales vialidades de la ciudad, donde el conductor fue sometido y trasladado. El propietario quedó con la infracción y sin su acompañante, a quien la corporación se llevó bajo resguardo, presuntamente al juzgado cívico.
El caso expone la tensión entre la aplicación de las sanciones de tránsito y la proporcionalidad de los operativos en un municipio donde el despliegue por una falta de tránsito ocurre en un municipio donde el patrullaje motorizado intercepta conductores de forma cotidiana, una práctica que en casos documentados ha derivado en detenciones, agresiones e incluso en muertes de personas antes de su ingreso a los separos municipales.