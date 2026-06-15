Polotitlán, el Pueblo con Encanto del Edomex que el Camino Real ayudó a fundar

El primer cuadro reúne portales, un kiosco con reloj porfiriano y la parroquia de San Antonio de Padua, junto a quesos y dulces de leche de la región.

Jardín principal de Polotitlán con su kiosco de reloj porfiriano y los portales del centro histórico.

Polotitlán, Pueblo con Encanto del Edomex: qué visitar en la ruta del Camino Real.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Polotitlán, Estado de México, 15 de junio de 2026.- A media hora de la autopista México-Querétaro, en la Puerta Norte del Estado de México, Polotitlán se presenta como Pueblo con Encanto: un primer cuadro de portales, un jardín con kiosco de reloj porfiriano y una parroquia que da nombre a la fiesta más concurrida del municipio.

El destino forma parte de la ruta turística Leyendas del Camino Real, que el gobierno mexiquense traza junto con los Pueblos Mágicos de Tepotzotlán, Villa del Carbón, Aculco y Jilotepec.

El hilo que los une es el Camino Real de Tierra Adentro, el viejo Camino de la Plata que durante más de tres siglos enlazó la Ciudad de México con el norte minero y que la UNESCO inscribió como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2010. Su trazo cruza Polotitlán y, de hecho, dio origen al pueblo.


Jard\u00edn principal de Polotitl\u00e1n con su kiosco de reloj porfiriano y los portales del centro hist\u00f3rico. Polotitlán, Pueblo con Encanto del Edomex: qué visitar en la ruta del Camino Real. rotativo.com.mx

¿Qué hacer en Polotitlán, Estado de México?

El recorrido se concentra en el centro histórico, pequeño y caminable. Tres paradas resumen la visita. La primera es el jardín principal, con un kiosco coronado por un reloj de cuatro caras de estilo porfiriano que a ciertas horas entona "México lindo y querido".

La segunda es la parroquia de San Antonio de Padua, conocido como el santo del amor, con sus altas puertas de madera. La tercera es la avenida 15 de Septiembre, declarada Patrimonio Cultural del Estado de México, por donde transitaron figuras como Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Maximiliano y Guillermo Prieto. A esos puntos se suman el fortín, los antiguos mesones y las haciendas que sobreviven del periodo de las diligencias.

¿Por qué Polotitlán es un Pueblo con Encanto?

Conviene una aclaración: Polotitlán no es Pueblo Mágico —distintivo federal—, sino Pueblo con Encanto, una categoría que otorga el Gobierno del Estado de México a destinos con valor patrimonial.

El nombre del municipio resume su historia: significa "lugar donde se encuentran los Polo", en alusión a la familia que lo fundó, con la terminación náhuatl "titlán".

De esa estirpe salieron los hermanos insurgentes José Rafael, José Trinidad y Manuel Polo. El buen trazo de las calles, los portales y el aire decimonónico del conjunto responden a su papel como punto de paso obligado en la vía virreinal, parte de la historia y tradición que distingue al municipio.


Jard\u00edn principal de Polotitl\u00e1n con su kiosco de reloj porfiriano y los portales del centro hist\u00f3rico. Polotitlán, Pueblo con Encanto del Edomex: qué visitar en la ruta del Camino Real. rotativo.com.mx

Quesos y dulces de leche, el sabor de la región

La cocina local gira en torno a la producción lechera. Los quesos artesanales son el producto insignia, acompañados de dulces de leche como las tradicionales gallinitas.

Es un sabor compartido con el corredor del Camino Real: el vecino Aculco presume también su tradición quesera, de modo que la ruta gastronómica enlaza ambos municipios. Para el visitante, la parada en una quesería local suele ser tan obligada como el paseo por el jardín central.


Jard\u00edn principal de Polotitl\u00e1n con su kiosco de reloj porfiriano y los portales del centro hist\u00f3rico. Polotitlán, Pueblo con Encanto del Edomex: qué visitar en la ruta del Camino Real. rotativo.com.mx

Cómo llegar y qué visitar cerca

Polotitlán colinda al norte con Querétaro e Hidalgo, al sur con Aculco y al este con Jilotepec, sobre una superficie de 132 kilómetros cuadrados. Su conexión con la autopista México-Querétaro lo vuelve una escala sencilla en una ruta de fin de semana.

A poco más de 20 minutos en auto está el Pueblo Mágico de Aculco; del lado queretano, el Pueblo Mágico de Tequisquiapan, con su Plaza Miguel Hidalgo de portales y kiosco, completa un circuito de pueblos a una hora de distancia.

Quien planee la visita puede hacerla coincidir con la fiesta de San Antonio de Padua, que cada año gira en torno al 13 de junio, arranca una semana antes e incluye callejoneada con banda. Fuera de esas fechas, el atractivo permanece intacto: un centro pequeño, caminable y cargado de historia, a un costado del camino que un día movió la plata de la Nueva España.

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