Aduanas asegura 3 kilos de metanfetamina ocultos en aeropuerto de Toluca

Personal de Aduanas México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, halló la sustancia camuflada dentro de un componente metálico.

Manos enguantadas manipulan sustancia cristalina hallada dentro de una pieza metálica, con sellos oficiales de Aduanas México y Secretaría de Seguridad

Metanfetamina asegurada por Aduanas México en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Gabinete de Seguridad de México
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 30, 2026
Mariana Torres García

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Toluca, Estado de México, 30 de julio de 2026.- Personal de Aduanas México aseguró aproximadamente 3 kilos de metanfetamina que se encontraban ocultos al interior de una pieza metálica, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, informó el Gabinete de Seguridad de México.

De acuerdo con la información difundida, el hallazgo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de controles especializados de inteligencia aduanera.

Manos enguantadas manipulan sustancia cristalina hallada dentro de una pieza met\u00e1lica, con sellos oficiales de Aduanas M\u00e9xico y Secretar\u00eda de Seguridad Metanfetamina asegurada por Aduanas México en el Aeropuerto Internacional de Toluca Gabinete de Seguridad de México

Las autoridades no detallaron el tipo de vehículo o mercancía en el que viajaba la pieza, el punto exacto de la revisión dentro del aeropuerto, ni si el hallazgo derivó en la detención de alguna persona.

El Gabinete de Seguridad señaló que este tipo de acciones busca fortalecer el combate al tráfico de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a la población, postura que corresponde a la valoración de la propia autoridad sobre el operativo.

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