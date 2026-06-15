Anthropic suspende Fable 5 y Mythos 5 por orden del gobierno de EU

Estados Unidos, 15 de junio de 2026.- Anthropic deshabilitó el acceso a sus modelos de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 para todos sus clientes, luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una directiva de control de exportaciones que invoca facultades de seguridad nacional. La compañía, creadora del chatbot Claude, indicó que acató la orden pese a estar en desacuerdo con ella.

La empresa explicó que la directiva prohíbe el acceso a ambos modelos a cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera del país, incluidos sus propios empleados de origen extranjero. Ante el alcance de la restricción, optó por apagar los dos sistemas para la totalidad de los usuarios y asegurar el cumplimiento.

Anthropic señaló que recibió la directiva a las 17:21, hora del este, y que la carta no detalló el motivo de seguridad nacional. Su lectura es que el gobierno cree haber identificado un método para eludir las salvaguardas de Fable 5, una técnica conocida como jailbreak. El acceso al resto de los modelos de la empresa no resultó afectado, entre ellos Claude Opus 4.8.

¿Por qué el gobierno de EU ordenó suspender Fable 5?

La compañía sostiene que la vulnerabilidad citada es limitada y no universal: consiste en pedir al modelo que lea un código fuente específico y corrija fallos de software. Tras revisar el informe que considera base de la orden, afirmó que ese nivel de capacidad ya está disponible en otros modelos públicos, incluido GPT-5.5 de OpenAI, y que los equipos de defensa informática lo emplean a diario.

La empresa explicó que su estrategia de seguridad para Fable 5 se apoya en una defensa por capas y en una retención de datos de 30 días que permite investigar y mitigar este tipo de ataques. Aseguró que ningún evaluador ha encontrado un jailbreak universal, capaz de desbloquear de forma amplia las capacidades del modelo.

Anthropic acata la orden, pero la considera un error

Aunque cumplió la directiva, la compañía rechazó que el hallazgo de una vulnerabilidad acotada justifique retirar un modelo comercial usado por cientos de millones de personas. Advirtió que, de aplicarse ese criterio a toda la industria, se frenarían los lanzamientos de nuevos modelos de los principales desarrolladores.

Anthropic reiteró que el gobierno debe poder bloquear despliegues inseguros mediante un proceso legal transparente, justo y basado en hechos técnicos, y consideró que esta acción no cumple esos principios. Ofreció disculpas a sus clientes, describió el episodio como un malentendido y anunció que compartiría más detalles en las siguientes 24 horas.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, envió la carta con las restricciones al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, de acuerdo con The Wall Street Journal. El mismo diario reportó que el director general de Amazon, Andy Jassy, influyó en la decisión tras una serie de conversaciones con funcionarios, en las que sostuvo que Fable 5 podría facilitar ciberataques.

Fable 5 fue presentado el 9 de junio como el primer modelo de la clase Mythos disponible para el público general, con salvaguardas que derivan las consultas sensibles a un modelo anterior. Su retiro temporal ocurrió a tres días de ese lanzamiento.