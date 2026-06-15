Portales de Polotitlán lucen deteriorados pese a su sello de Pueblo con Encanto

El piso de mármol del centro histórico aparece roto, levantado y cubierto con barreras, mientras el jardín principal acumula basura y comercio informal.

Piso de mármol roto y levantado bajo los portales de Polotitlán, con barreras viales naranjas sobre las zonas más dañadas del centro histórico.

El piso de mármol de los portales de Polotitlán aparece fracturado y levantado, con secciones que dejan al descubierto la base de concreto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Polotitlán, Estado de México, 15 de junio de 2026.- Los portales que enmarcan el primer cuadro de Polotitlán, uno de los sellos de este Pueblo con Encanto de la Puerta Norte del Estado de México, lucen deteriorados: el piso de mármol aparece roto, levantado y reducido en varios tramos a la base de concreto.

El daño se extiende a lo largo de los corredores. Barreras viales de plástico naranja cubren los huecos más profundos, una señalización temporal que advierte del riesgo sin resolverlo. Entre el mármol fracturado y las columnas de cantera desgastadas transitan vecinos y visitantes que estos días acudieron al municipio en torno a la fiesta de San Antonio de Padua, santo patrono cuyo día principal es el 13 de junio.

Piso de m\u00e1rmol roto y levantado bajo los portales de Polotitl\u00e1n, con barreras viales naranjas sobre las zonas m\u00e1s da\u00f1adas del centro hist\u00f3rico. Bajo los arcos del primer cuadro circulan vecinos y visitantes atraídos por el sello de Pueblo con Encanto de la Puerta Norte mexiquense. rotativo.com.mx

¿Cómo lucen los portales de Polotitlán?

El recorrido por el centro histórico muestra placas de mármol quebradas, piezas desprendidas y secciones completas perdidas que exponen el firme de concreto. Los barriles de contención marcan las zonas más dañadas, sin obra de rehabilitación a la vista. A esa imagen se suman desechos dispersos en el suelo y el comercio informal que se instala bajo los arcos y alrededor del jardín principal, que luce descuidado. El conjunto ofrece una postal distinta a la que promueve el discurso turístico del municipio.

Piso de m\u00e1rmol roto y levantado bajo los portales de Polotitl\u00e1n, con barreras viales naranjas sobre las zonas m\u00e1s da\u00f1adas del centro hist\u00f3rico. El piso de mármol de los portales de Polotitlán aparece fracturado y levantado, con secciones que dejan al descubierto la base de concreto. rotativo.com.mx

Un Pueblo con Encanto del Camino Real

Polotitlán no es Pueblo Mágico, sino Pueblo con Encanto, una categoría del Gobierno del Estado de México. Forma parte de la ruta Leyendas del Camino Real, vinculada al Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su atractivo descansa en el primer cuadro: los portales, el jardín central con su kiosco de reloj porfiriano y la parroquia de San Antonio de Padua. A unos pasos corre la avenida 15 de Septiembre, declarada Patrimonio Cultural del Estado de México, por donde transitaron figuras como Benito Juárez y Maximiliano. La promoción oficial invita a recorrer ese centro y a probar los quesos artesanales y los dulces de leche que distinguen a la zona, parte de la historia y tradición del municipio.

El deterioro del primer cuadro se suma a otros reclamos por el estado de la infraestructura municipal. En julio pasado, los habitantes denunciaron el abandono de la carretera interestatal, que rellenan por cuenta propia con tepetate ante la falta de mantenimiento. El municipio tampoco ha presentado un proyecto de obras complementarias por el paso del tren México-Querétaro, pese a que la vía cruzará su territorio.

Piso de m\u00e1rmol roto y levantado bajo los portales de Polotitl\u00e1n, con barreras viales naranjas sobre las zonas m\u00e1s da\u00f1adas del centro hist\u00f3rico. El piso de mármol de los portales de Polotitlán aparece fracturado y levantado, con secciones que dejan al descubierto la base de concreto. rotativo.com.mx

Bajo la administración de Teresita Sánchez Bárcena, el centro histórico sostiene el principal escaparate turístico del municipio. Mientras las barreras naranjas sigan supliendo a la obra de rehabilitación, los portales de Polotitlán continuarán recibiendo a sus visitantes con el mármol roto a la vista, a contracorriente del sello de Pueblo con Encanto que ostenta en la Puerta Norte mexiquense.

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