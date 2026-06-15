Portales de Polotitlán lucen deteriorados pese a su sello de Pueblo con Encanto

Polotitlán, Estado de México, 15 de junio de 2026.- Los portales que enmarcan el primer cuadro de Polotitlán, uno de los sellos de este Pueblo con Encanto de la Puerta Norte del Estado de México, lucen deteriorados: el piso de mármol aparece roto, levantado y reducido en varios tramos a la base de concreto.

El daño se extiende a lo largo de los corredores. Barreras viales de plástico naranja cubren los huecos más profundos, una señalización temporal que advierte del riesgo sin resolverlo. Entre el mármol fracturado y las columnas de cantera desgastadas transitan vecinos y visitantes que estos días acudieron al municipio en torno a la fiesta de San Antonio de Padua, santo patrono cuyo día principal es el 13 de junio.

Bajo los arcos del primer cuadro circulan vecinos y visitantes atraídos por el sello de Pueblo con Encanto de la Puerta Norte mexiquense. rotativo.com.mx

¿Cómo lucen los portales de Polotitlán?

El recorrido por el centro histórico muestra placas de mármol quebradas, piezas desprendidas y secciones completas perdidas que exponen el firme de concreto. Los barriles de contención marcan las zonas más dañadas, sin obra de rehabilitación a la vista. A esa imagen se suman desechos dispersos en el suelo y el comercio informal que se instala bajo los arcos y alrededor del jardín principal, que luce descuidado. El conjunto ofrece una postal distinta a la que promueve el discurso turístico del municipio.

El piso de mármol de los portales de Polotitlán aparece fracturado y levantado, con secciones que dejan al descubierto la base de concreto. rotativo.com.mx

Un Pueblo con Encanto del Camino Real

Polotitlán no es Pueblo Mágico, sino Pueblo con Encanto, una categoría del Gobierno del Estado de México. Forma parte de la ruta Leyendas del Camino Real, vinculada al Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su atractivo descansa en el primer cuadro: los portales, el jardín central con su kiosco de reloj porfiriano y la parroquia de San Antonio de Padua. A unos pasos corre la avenida 15 de Septiembre, declarada Patrimonio Cultural del Estado de México, por donde transitaron figuras como Benito Juárez y Maximiliano. La promoción oficial invita a recorrer ese centro y a probar los quesos artesanales y los dulces de leche que distinguen a la zona, parte de la historia y tradición del municipio.

El deterioro del primer cuadro se suma a otros reclamos por el estado de la infraestructura municipal. En julio pasado, los habitantes denunciaron el abandono de la carretera interestatal, que rellenan por cuenta propia con tepetate ante la falta de mantenimiento. El municipio tampoco ha presentado un proyecto de obras complementarias por el paso del tren México-Querétaro, pese a que la vía cruzará su territorio.

El piso de mármol de los portales de Polotitlán aparece fracturado y levantado, con secciones que dejan al descubierto la base de concreto. rotativo.com.mx

Bajo la administración de Teresita Sánchez Bárcena, el centro histórico sostiene el principal escaparate turístico del municipio. Mientras las barreras naranjas sigan supliendo a la obra de rehabilitación, los portales de Polotitlán continuarán recibiendo a sus visitantes con el mármol roto a la vista, a contracorriente del sello de Pueblo con Encanto que ostenta en la Puerta Norte mexiquense.