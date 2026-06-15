Detecta la Policía Cibernética fraude con falsas multas de tránsito en Querétaro

Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó por una campaña de fraude que utiliza falsas notificaciones de multas de tránsito para obtener información personal y financiera de las personas mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería.
Como parte de su monitoreo y análisis permanente en entornos digitales, la corporación identificó sitios apócrifos que simulan ser plataformas oficiales. Tras la detección, reportó esas páginas y gestionó su baja.
El riesgo central está en el enlace: al abrirlo e ingresar datos, la víctima entrega información que puede derivar en cargos no autorizados o en robo de identidad. Por eso la autoridad pidió no acceder a ligas enviadas por remitentes desconocidos.
¿Cómo identificar una multa de tránsito falsa?
La dependencia recomendó verificar que los portales gubernamentales tengan dominios oficiales terminados en “.gob.mx” antes de capturar cualquier dato. También pidió no compartir información personal, bancaria ni contraseñas sin confirmar previamente la autenticidad del mensaje recibido.
Ante cualquier duda sobre una presunta infracción o un requerimiento de pago, la corporación sugirió consultar directamente los canales oficiales de la autoridad correspondiente o acudir a las sedes de atención ciudadana.
El aviso se suma a reportes previos de mensajes SMS falsos que simulan infracciones por exceso de velocidad en la entidad. La Policía Cibernética también ha advertido por el robo de cuentas empleadas para estafar.
La indicación de la autoridad es tratar como sospechoso cualquier cobro de multa solicitado por mensaje y validar el adeudo en los canales oficiales antes de realizar un pago.