Detecta la Policía Cibernética fraude con falsas multas de tránsito en Querétaro

La dependencia identificó páginas que imitan portales oficiales y pide verificar el dominio .gob.mx antes de entregar datos o realizar pagos.

Persona revisa en su teléfono un mensaje de texto sobre una supuesta multa de tránsito pendiente.

La Policía Cibernética detectó sitios apócrifos que imitan plataformas oficiales para cobrar multas de tránsito inexistentes en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana alertó por una campaña de fraude que utiliza falsas notificaciones de multas de tránsito para obtener información personal y financiera de las personas mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería.

Como parte de su monitoreo y análisis permanente en entornos digitales, la corporación identificó sitios apócrifos que simulan ser plataformas oficiales. Tras la detección, reportó esas páginas y gestionó su baja.

El riesgo central está en el enlace: al abrirlo e ingresar datos, la víctima entrega información que puede derivar en cargos no autorizados o en robo de identidad. Por eso la autoridad pidió no acceder a ligas enviadas por remitentes desconocidos.

¿Cómo identificar una multa de tránsito falsa?

La dependencia recomendó verificar que los portales gubernamentales tengan dominios oficiales terminados en “.gob.mx” antes de capturar cualquier dato. También pidió no compartir información personal, bancaria ni contraseñas sin confirmar previamente la autenticidad del mensaje recibido.

Ante cualquier duda sobre una presunta infracción o un requerimiento de pago, la corporación sugirió consultar directamente los canales oficiales de la autoridad correspondiente o acudir a las sedes de atención ciudadana.

El aviso se suma a reportes previos de mensajes SMS falsos que simulan infracciones por exceso de velocidad en la entidad. La Policía Cibernética también ha advertido por el robo de cuentas empleadas para estafar.

La indicación de la autoridad es tratar como sospechoso cualquier cobro de multa solicitado por mensaje y validar el adeudo en los canales oficiales antes de realizar un pago.

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