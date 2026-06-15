Aquí Contigo registra 1,950 eventos y más de 175 mil asistentes en Querétaro

El gobierno estatal desplegó a más de mil servidores públicos en calle para atender demandas de servicios, alumbrado, baches y seguridad en los 18 municipios.

El gobernador de Querétaro y funcionarios estatales durante la presentación de avances del programa Aquí Contigo en un acto oficial.

El gobierno estatal anunció torneos relámpago con el INDEREQ durante las actividades de la fiesta mundialista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- El programa estatal Aquí Contigo registró 1,950 eventos en los 18 municipios durante el primer semestre de 2026, con más de 175 mil 800 asistentes y más de 42 mil ciudadanos escuchados y atendidos en pie de calle en temas de servicios públicos, alumbrado, arreglo de baches, seguridad y apoyos para adultos mayores.

El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó la presentación de los avances.

Bajo la premisa de gobernar desde el territorio y no desde el escritorio, autoridades estatales encabezadas por la coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Laura Aguilar Roldán, detallaron que el despliegue permanente de más de mil servidores públicos en calle permitió recoger las preocupaciones de las familias queretanas en sus propias colonias y comunidades.

El esquema opera con personal de gobierno que recorre colonias, comunidades y municipios para atender a la población donde vive, en lo que la dependencia define como una forma de hacer gobierno y no un programa más.

El gobernador de Quer\u00e9taro y funcionarios estatales durante la presentaci\u00f3n de avances del programa Aqu\u00ed Contigo en un acto oficial. El programa Aquí Contigo sumó 1,950 eventos en los 18 municipios durante el primer semestre de 2026 rotativo.com.mx

Este es un programa permanente que llevamos todos los funcionarios en diferentes niveles por encomienda de nuestro gobernador. La estrategia pues es estar cercanos, escuchando a la ciudadanía para ver cuáles son sus necesidades.

Lo expresó la coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Laura Aguilar Roldán.

¿Qué acciones realizó Aquí Contigo en el primer semestre?

Como parte del ejercicio Contigo Informamos, Aguilar Roldán reportó más de 150 visitas a mercados y tianguis, 628 actividades por el Día de la Madre, el Día del Niño y el Día del Padre, y 67 mantenimientos en espacios públicos, donde después se realizaron activaciones físicas para recuperar esas áreas. A ello se sumaron 50 funciones de cine Aquí Contigo.

El gobernador de Quer\u00e9taro y funcionarios estatales durante la presentaci\u00f3n de avances del programa Aqu\u00ed Contigo en un acto oficial. El programa Aquí Contigo sumó 1,950 eventos en los 18 municipios durante el primer semestre de 2026 rotativo.com.mx

La funcionaria consideró que los temas de mayor interés ciudadano son demandas legítimas que reflejan el interés de la población por vivir con tranquilidad, oportunidades y confianza en las instituciones.

¿Qué actividades habrá durante la fiesta mundialista?

Aguilar Roldán anunció que este mes, al amparo de las actividades previstas por la fiesta mundialista, la coordinación estatal organizará torneos relámpago, llamados uruguayitos, junto con personal del INDEREQ, con lo que el gobierno sostendrá presencia permanente en la calle.

El gobernador de Quer\u00e9taro y funcionarios estatales durante la presentaci\u00f3n de avances del programa Aqu\u00ed Contigo en un acto oficial. El programa Aquí Contigo sumó 1,950 eventos en los 18 municipios durante el primer semestre de 2026 rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, indicó que la atención directa derivó en una coordinación con los distintos órdenes de gobierno para gestionar y dar seguimiento a las inquietudes recogidas.

Hemos escuchado a más de 42 mil personas, ellos nos han expresado los temas que más les importan y nosotros hemos logrado tener una coordinación también con los distintos órdenes de gobierno para poder gestionar, para poderle dar seguimiento y acompañamiento a las distintas inquietudes que nos han expresado.

Lo señaló el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero.

El gobernador de Quer\u00e9taro y funcionarios estatales durante la presentaci\u00f3n de avances del programa Aqu\u00ed Contigo en un acto oficial. El programa Aquí Contigo sumó 1,950 eventos en los 18 municipios durante el primer semestre de 2026 rotativo.com.mx

Nava Guerrero afirmó que la estrategia se ha convertido en un sello de la administración estatal y en una metodología de trabajo orientada a la atención ciudadana.

El gobernador hace unos meses se propuso ser la administración y el gobierno más cercano de toda la historia y también de todo el país. Llamó a todo su equipo a dejar el escritorio para salir al territorio y hoy, gobernador, estamos cumpliendo con ese objetivo, con acercar a todo el gabinete, a todo el equipo de trabajo del gobierno del estado a tener este diálogo.

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