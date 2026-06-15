Seguridad Ciudadana alerta cómo evitar fraudes al comprar vehículos en línea en Querétaro

Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro difundió seis recomendaciones para que los compradores eviten ser víctimas de fraude al adquirir vehículos a través de plataformas y redes sociales.
La dependencia estatal advirtió que las compraventas en línea concentran riesgos cuando el comprador entrega dinero o datos personales antes de confirmar la legitimidad del vendedor y del automóvil. Por ello, recomendó cerrar los acuerdos de manera presencial y mantener comunicación directa con quien ofrece la unidad.
El primer filtro, según las indicaciones, es verificar que la plataforma sea segura y no ingresar datos personales hasta confirmar que se trata de un sitio oficial. La autoridad también pidió desconfiar de descuentos o promociones excesivas, fuera de lo habitual en el mercado, que suelen operar como anzuelo.
Qué hacer antes de pagar por un auto en línea
Entre las medidas preventivas, Seguridad Ciudadana señaló no realizar pagos por anticipado y procurar que los acuerdos se cierren en lugares públicos. La dependencia insistió en evitar tratos cerrados por completo por internet y en sostener contacto directo con el agente o vendedor antes de entregar cualquier cantidad.
Estas recomendaciones coinciden con casos ya registrados en la entidad, donde compradores fueron contactados por vendedores que publicaban automóviles en redes sociales. En uno de esos episodios, la intervención policial derivó en la detención de responsables por una estafa en compraventa de autos en la capital.
Qué es el REPUVE y por qué consultarlo
La sexta recomendación es consultar el Registro Público Vehicular (REPUVE) con el número de placas y el número de identificación vehicular antes de concretar la compra. Esa revisión permite contrastar la información del automóvil y advertir inconsistencias en su situación.
El llamado se suma a otras alertas por fraudes emitidas por autoridades de Querétaro, que han pedido a la población operar solo por canales oficiales. En el rubro automotriz, la entidad ha acumulado denuncias por fraude en financiamiento automotriz que dejaron a clientes sin la entrega de las unidades pagadas.
Seguridad Ciudadana pidió a quien detecte una operación sospechosa reservar sus datos, conservar el contacto con el vendedor y confirmar el estatus del vehículo en el REPUVE antes de cualquier desembolso.