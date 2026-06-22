Suspenderán agua en cuatro colonias de San Juan del Río

JAPAM realizará trabajos en la colonia Francisco Villa; el suministro comenzará a recuperarse gradualmente durante la noche y madrugada.

Llave metálica con gotas de agua, imagen alusiva a la suspensión temporal del servicio en San Juan del Río.

La suspensión temporal del servicio de agua afectará a las colonias Las Águilas, El Dorado, El Capricho y Francisco Villa, mientras JAPAM realiza trabajos de interconexión en la red hidráulica.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de junio de 2026.— Cuatro colonias de San Juan del Río tendrán una suspensión temporal del servicio de agua potable este martes 23 de junio, debido a trabajos de interconexión en la red hidráulica.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) informó que las labores comenzarán a las 8:00 horas en la colonia Francisco Villa.

Las colonias afectadas serán:

  • Las Águilas
  • El Dorado
  • El Capricho
  • Francisco Villa

El organismo operador indicó que la recuperación del suministro se producirá gradualmente durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, conforme se estabilice la presión en la red.

JAPAM recomendó a los habitantes almacenar únicamente el agua necesaria y tomar previsiones para cubrir sus actividades domésticas durante la interrupción.

La suspensión forma parte de trabajos para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio. Durante 2026, San Juan del Río mantiene distintos proyectos de ampliación y mantenimiento de sus redes de agua potable y drenaje.

En semanas recientes, otros trabajos y fallas en equipos de bombeo también han provocado cortes de agua en colonias de San Juan del Río.

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