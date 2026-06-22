Suspenderán agua en cuatro colonias de San Juan del Río

San Juan del Río, 22 de junio de 2026.— Cuatro colonias de San Juan del Río tendrán una suspensión temporal del servicio de agua potable este martes 23 de junio, debido a trabajos de interconexión en la red hidráulica.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) informó que las labores comenzarán a las 8:00 horas en la colonia Francisco Villa.
Las colonias afectadas serán:
- Las Águilas
- El Dorado
- El Capricho
- Francisco Villa
El organismo operador indicó que la recuperación del suministro se producirá gradualmente durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, conforme se estabilice la presión en la red.
JAPAM recomendó a los habitantes almacenar únicamente el agua necesaria y tomar previsiones para cubrir sus actividades domésticas durante la interrupción.
La suspensión forma parte de trabajos para mejorar la infraestructura hidráulica del municipio. Durante 2026, San Juan del Río mantiene distintos proyectos de ampliación y mantenimiento de sus redes de agua potable y drenaje.
En semanas recientes, otros trabajos y fallas en equipos de bombeo también han provocado cortes de agua en colonias de San Juan del Río.