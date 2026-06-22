Prisión preventiva para imputado por robo en discoteca QIU

José Diego “N” fue vinculado a proceso por robo calificado en lugar cerrado; el juez fijó dos meses para la investigación complementaria.

José Diego “N”, vinculado a proceso por el presunto robo en la discoteca QIU de Querétaro.

José Diego “N” fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva justificada por el presunto robo cometido en la discoteca QIU de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de junio de 2026.— José Diego “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada por su probable intervención en el robo de diversos objetos y dinero en efectivo de la discoteca QIU, ubicada en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Querétaro.

La Fiscalía General del Estado informó que el imputado enfrenta un proceso por el delito de robo calificado en lugar cerrado, derivado de hechos registrados el 12 de mayo de 2026.

Según la investigación ministerial, alrededor de las 11:26 horas el hombre llegó al inmueble utilizado como salón de eventos y presuntamente dañó la chapa de uno de los accesos para ingresar.

Una vez dentro, habría sustraído trofeos de bronce, equipo de sonido, dinero en efectivo y otros objetos pertenecientes a las personas afectadas.

La Policía de Investigación del Delito recabó y digitalizó videograbaciones de cámaras de vigilancia, además de realizar un reconocimiento de persona que contribuyó a identificar al probable responsable.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión, que posteriormente fue cumplimentada.

En la audiencia inicial, un juez de Control resolvió vincular a proceso a José Diego “N”, le impuso prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

El caso se suma a otros procesos recientes por delitos patrimoniales en la capital, entre ellos la vinculación por un robo cometido en un comercio y la prisión preventiva dictada por el robo en una bodega.

seguridadcriminalidadsucesosfiscalia

Reciente

Profesional de salud presenta material sobre higiene bucal ante un grupo de asistentes sentados en un salón de Querétaro.
Querétaro

Padres pueden fortalecer la salud bucal de sus hijos: SESA

La dependencia recomienda supervisar el cepillado, reducir el consumo de azúcares y acudir periódicamente a revisiones odontológicas.

Agustín Dorantes saluda a un comerciante de frutas durante su recorrido por el tianguis del mercado Reforma en San Juan del Río.
San Juan del Río

Tianguistas del mercado Reforma exponen inquietudes sobre servicios, movilidad y seguridad

Comerciantes plantearon al senador Agustín Dorantes asuntos relacionados con las condiciones cotidianas del tianguis.

Personas voluntarias preparan el terreno para plantar árboles en un área verde urbana de Querétaro.
Querétaro

Querétaro llevará jornadas ciudadanas de reforestación a cinco delegaciones

Las actividades comenzarán el 27 de junio y continuarán durante julio; el registro se realiza vía telefónica.

Geraldine Velázquez Gómez participa en la fotografía de premiación junto a Rosalba Ruiz Ramos y Viviana I.
San Juan del Río

La Valla conquista la corona del campo sanjuanense

Geraldine Velázquez Gómez obtuvo el primer lugar del certamen; Santa Matilde encabezó el concurso de carros alegóricos.