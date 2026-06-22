Prisión preventiva para imputado por robo en discoteca QIU

Querétaro, 22 de junio de 2026.— José Diego “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada por su probable intervención en el robo de diversos objetos y dinero en efectivo de la discoteca QIU, ubicada en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Querétaro.
La Fiscalía General del Estado informó que el imputado enfrenta un proceso por el delito de robo calificado en lugar cerrado, derivado de hechos registrados el 12 de mayo de 2026.
Según la investigación ministerial, alrededor de las 11:26 horas el hombre llegó al inmueble utilizado como salón de eventos y presuntamente dañó la chapa de uno de los accesos para ingresar.
Una vez dentro, habría sustraído trofeos de bronce, equipo de sonido, dinero en efectivo y otros objetos pertenecientes a las personas afectadas.
La Policía de Investigación del Delito recabó y digitalizó videograbaciones de cámaras de vigilancia, además de realizar un reconocimiento de persona que contribuyó a identificar al probable responsable.
Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión, que posteriormente fue cumplimentada.
En la audiencia inicial, un juez de Control resolvió vincular a proceso a José Diego “N”, le impuso prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.
El caso se suma a otros procesos recientes por delitos patrimoniales en la capital, entre ellos la vinculación por un robo cometido en un comercio y la prisión preventiva dictada por el robo en una bodega.