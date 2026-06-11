Vinculan a proceso a hombre por robo y daños en comercio de Querétaro

El imputado sustrajo mercancía de un establecimiento comercial y provocó daños en el lugar, según la investigación ministerial.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro durante la presentación de un caso por robo a un comercio.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró la vinculación a proceso de Víctor “N” por robo específico en el municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Víctor “N” por el delito de robo específico, tras los hechos registrados en el municipio de Querétaro.

Un juez de control calificó de legal la detención, resolvió la vinculación y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la indagatoria ministerial, el imputado sustrajo diversa mercancía de un establecimiento comercial y causó daños en el inmueble antes de retirarse del sitio.

La detención se concretó tras la intervención de la Policía Municipal de Querétaro. A partir de ese momento, personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito desarrolló los actos de investigación que permitieron reunir los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial.

¿Qué medida cautelar impuso el juez?

Durante la audiencia inicial, la autoridad jurisdiccional resolvió mantener a Víctor “N” en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso. El robo específico a comercios sostiene un seguimiento judicial constante en la entidad, como ocurrió en un robo en autoservicio y en otro caso de robo reincidente procesados en meses recientes.

Otros expedientes de la misma naturaleza han derivado en condenas, entre ellos una sentencia por robo serial a tiendas de conveniencia en el estado.

El plazo fijado por el juzgador permitirá a la Fiscalía recabar nuevos datos de prueba antes de definir si formula acusación o cierra la carpeta.

seguridad criminalidad sucesos

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