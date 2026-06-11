Querétaro, 11 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Víctor “N” por el delito de robo específico, tras los hechos registrados en el municipio de Querétaro.
Un juez de control calificó de legal la detención, resolvió la vinculación y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria ministerial, el imputado sustrajo diversa mercancía de un establecimiento comercial y causó daños en el inmueble antes de retirarse del sitio.
La detención se concretó tras la intervención de la Policía Municipal de Querétaro. A partir de ese momento, personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito desarrolló los actos de investigación que permitieron reunir los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial.
¿Qué medida cautelar impuso el juez?
Durante la audiencia inicial, la autoridad jurisdiccional resolvió mantener a Víctor “N” en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso. El robo específico a comercios sostiene un seguimiento judicial constante en la entidad, como ocurrió en un robo en autoservicio y en otro caso de robo reincidente procesados en meses recientes.
Otros expedientes de la misma naturaleza han derivado en condenas, entre ellos una sentencia por robo serial a tiendas de conveniencia en el estado.
El plazo fijado por el juzgador permitirá a la Fiscalía recabar nuevos datos de prueba antes de definir si formula acusación o cierra la carpeta.