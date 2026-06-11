Gobierno estatal reporta dos familias indemnizadas por el accidente en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- Dos familias habían recibido indemnización por el accidente registrado en San Juan del Río, de un total aproximado de 30 afectadas, de acuerdo con el último dato del secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño, quien precisó que la cifra corresponde a un corte de hace alrededor de semana y media.
El funcionario indicó que los procedimientos jurídicos se llevan con los abogados de las partes y que el asunto está en manos del Poder Judicial, donde el juicio continúa. El gobierno estatal, agregó, apoya en la medida de lo posible dentro de sus atribuciones.
¿Cuántas familias han sido indemnizadas por el accidente?
Según el corte referido por el secretario, dos familias habían recibido pago hasta ese momento. Sobre el resto de los acuerdos, el funcionario señaló que el procedimiento avanza, aunque no detalló plazos. La información, reiteró, corresponde a su última actualización y no a un dato del día.
[ENLACE INTERNO SUGERIDO: el accidente | antecedente del caso]
En cuanto al estado de salud, la persona que se encontraba grave fue dada de alta la semana pasada, luego de haber sido trasladada a la Ciudad de México para su atención.
El seguimiento del proceso queda a cargo del Poder Judicial, instancia ante la cual continúa el juicio que definirá las indemnizaciones pendientes para las familias restantes.