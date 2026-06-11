Gobierno estatal reporta dos familias indemnizadas por el accidente en San Juan del Río

De alrededor de 30 afectados, solo dos habían recibido pago según el último corte del funcionario.

Instalaciones judiciales donde avanza el proceso por las indemnizaciones derivadas del accidente en San Juan del Río.

El secretario de Gobierno estatal informó el avance de las indemnizaciones según su último corte de información.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 11 de junio de 2026.- Dos familias habían recibido indemnización por el accidente registrado en San Juan del Río, de un total aproximado de 30 afectadas, de acuerdo con el último dato del secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño, quien precisó que la cifra corresponde a un corte de hace alrededor de semana y media.

El funcionario indicó que los procedimientos jurídicos se llevan con los abogados de las partes y que el asunto está en manos del Poder Judicial, donde el juicio continúa. El gobierno estatal, agregó, apoya en la medida de lo posible dentro de sus atribuciones.

¿Cuántas familias han sido indemnizadas por el accidente?

Según el corte referido por el secretario, dos familias habían recibido pago hasta ese momento. Sobre el resto de los acuerdos, el funcionario señaló que el procedimiento avanza, aunque no detalló plazos. La información, reiteró, corresponde a su última actualización y no a un dato del día.

[ENLACE INTERNO SUGERIDO: el accidente | antecedente del caso]

En cuanto al estado de salud, la persona que se encontraba grave fue dada de alta la semana pasada, luego de haber sido trasladada a la Ciudad de México para su atención.

El seguimiento del proceso queda a cargo del Poder Judicial, instancia ante la cual continúa el juicio que definirá las indemnizaciones pendientes para las familias restantes.

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