Las lluvias del temporal benefician el campo de San Juan del Río

Las parcelas de maíz de la zona rural muestran un desarrollo visible y los productores abren expectativas de un mejor ciclo productivo este año.

Parcela de maíz de la zona rural de San Juan del Río con follaje verde y cielo nublado tras las lluvias del temporal.

Las parcelas de maíz de la zona rural de San Juan del Río muestran un desarrollo favorecido por las lluvias recientes del temporal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de junio de 2026.- Las lluvias del temporal que se registran en buena parte del centro del país alcanzaron al campo de San Juan del Río, donde las parcelas de la zona rural muestran un avance visible en sus cultivos y los productores anticipan un ciclo agrícola más favorable.

Productores de la zona rural coinciden en que el agua del temporal de lluvias llegó en una etapa clave del desarrollo de la planta y complementa el riego en gran parte del campo sanjuanense de temporal.

El beneficio se explica por el momento de las precipitaciones: la humedad disponible durante las primeras semanas de crecimiento define buena parte del rendimiento del maíz de temporal, el principal cultivo de la zona rural del municipio.

¿Cómo benefician las lluvias a los cultivos en San Juan del Río?

Quienes trabajan la tierra explican que un temporal regular reduce la dependencia del riego, abarata el costo de producción para el pequeño y mediano productor y mejora las condiciones para el llenado del grano.

Parcela de ma\u00edz de la zona rural de San Juan del R\u00edo con follaje verde y cielo nublado tras las lluvias del temporal. Las parcelas de maíz de la zona rural de San Juan del Río muestran un desarrollo favorecido por las lluvias recientes del temporal. rotativo.com.mx

Con parcelas que ya muestran desarrollo, prevén que la producción de maíz de este año se mantenga al alza, siempre que las precipitaciones continúen de forma escalonada durante el resto del ciclo.

El campo de temporal sigue siendo una actividad central en la zona rural sanjuanense, donde la siembra de maíz convive con otros cultivos y con la actividad pecuaria. Los propios agricultores advierten que el comportamiento del clima en las próximas semanas marcará el rumbo de la producción.

De sostenerse el patrón de lluvias, el campo sanjuanense llegaría a la floración y al llenado de grano con reservas de humedad suficientes, el factor que más pesa en el rendimiento del maíz de temporal.

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