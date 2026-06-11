Colón inaugura el 1er Congreso Tierra Cristera sobre religión y memoria

Colón, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El Municipio de Colón inaugura el viernes 12 de junio el 1er Congreso Tierra Cristera: Religión, Sociedad y Memorias, un encuentro que abre sus actividades a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura, sobre la calle Álvaro Obregón de la colonia Centro.
Con este programa, el gobierno municipal coloca en el debate público la huella de la Guerra Cristera en la identidad regional y propone una lectura de ese pasado desde la fe, la convivencia social y la memoria colectiva.
¿Qué fue la Guerra Cristera y por qué un congreso en Colón?
La Guerra Cristera fue el conflicto armado que enfrentó al gobierno mexicano con grupos católicos entre 1926 y 1929, a raíz de la aplicación de los artículos anticlericales de la Constitución de 1917.
El movimiento se extendió por el centro y el occidente del país, una franja que incluye al Bajío, lo que explica el interés por rastrear sus huellas en el territorio queretano.
El título del encuentro —Religión, Sociedad y Memorias— anticipa tres líneas de discusión: el peso de la fe en la vida cotidiana, las tensiones entre Estado e Iglesia que detonaron el conflicto y la forma en que las comunidades conservan ese recuerdo casi un siglo después.
¿Cuándo y dónde es el Congreso Tierra Cristera en Colón?
La sede es la Casa de la Cultura, en la calle Álvaro Obregón de la colonia Centro, en la cabecera municipal. La apertura quedó fijada para las 11:00 horas del 12 de junio, acto con el que el municipio dará formal arranque al programa.
El congreso forma parte de la agenda que el gobierno municipal ha tejido en torno a la identidad colonense, un municipio reconocido por su riqueza cultural y por festivales locales que cada año convocan a visitantes de la región.
Con la apertura del viernes, Colón se inscribe en la conversación nacional sobre la Cristiada, un episodio que sigue alimentando estudios, museos y encuentros académicos en el centro del país.