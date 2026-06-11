Colón inaugura el 1er Congreso Tierra Cristera sobre religión y memoria

El municipio reúne religión, sociedad y memorias en torno a la Cristiada con un encuentro que abre sus actividades en el Centro.

Fachada de la Casa de la Cultura de Colón, Querétaro, sede del 1er Congreso Tierra Cristera el 12 de junio.

La Casa de la Cultura de Colón, en la colonia Centro, recibe el 1er Congreso Tierra Cristera con su inauguración el 12 de junio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Colón, Querétaro, 11 de junio de 2026.- El Municipio de Colón inaugura el viernes 12 de junio el 1er Congreso Tierra Cristera: Religión, Sociedad y Memorias, un encuentro que abre sus actividades a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura, sobre la calle Álvaro Obregón de la colonia Centro.

Con este programa, el gobierno municipal coloca en el debate público la huella de la Guerra Cristera en la identidad regional y propone una lectura de ese pasado desde la fe, la convivencia social y la memoria colectiva.

¿Qué fue la Guerra Cristera y por qué un congreso en Colón?

La Guerra Cristera fue el conflicto armado que enfrentó al gobierno mexicano con grupos católicos entre 1926 y 1929, a raíz de la aplicación de los artículos anticlericales de la Constitución de 1917.

El movimiento se extendió por el centro y el occidente del país, una franja que incluye al Bajío, lo que explica el interés por rastrear sus huellas en el territorio queretano.

El título del encuentro —Religión, Sociedad y Memorias— anticipa tres líneas de discusión: el peso de la fe en la vida cotidiana, las tensiones entre Estado e Iglesia que detonaron el conflicto y la forma en que las comunidades conservan ese recuerdo casi un siglo después.

¿Cuándo y dónde es el Congreso Tierra Cristera en Colón?

La sede es la Casa de la Cultura, en la calle Álvaro Obregón de la colonia Centro, en la cabecera municipal. La apertura quedó fijada para las 11:00 horas del 12 de junio, acto con el que el municipio dará formal arranque al programa.

El congreso forma parte de la agenda que el gobierno municipal ha tejido en torno a la identidad colonense, un municipio reconocido por su riqueza cultural y por festivales locales que cada año convocan a visitantes de la región.

Con la apertura del viernes, Colón se inscribe en la conversación nacional sobre la Cristiada, un episodio que sigue alimentando estudios, museos y encuentros académicos en el centro del país.

colongobiernohistoriareligion

Reciente

Luis Nava recorre el camino ya despejado en Joyas de Bucareli, Pinal de Amoles, tras los trabajos de remoción del deslave.
Querétaro

Luis Nava constata la reapertura del camino a Joyas de Bucareli tras deslave

El titular de la SEDESOQ verificó en Pinal de Amoles que el tramo dañado por las lluvias volvió a ser transitable.

Parcela de maíz de la zona rural de San Juan del Río con follaje verde y cielo nublado tras las lluvias del temporal.
San Juan del Río

Las lluvias del temporal benefician el campo de San Juan del Río

Las parcelas de maíz de la zona rural muestran un desarrollo visible y los productores abren expectativas de un mejor ciclo productivo este año.

Estudiantes de la UAQ trabajan en un laboratorio durante el Verano de la Ciencia 2026 en Querétaro.
Querétaro

El Verano de la Ciencia UAQ 2026 acerca a estudiantes a la investigación

La universidad integra a estudiantes de bachillerato, TSU y licenciatura a proyectos de investigación junto a docentes y doctorandos.

Aficionados reunidos en el estadio Corregidora durante la primera jornada de Zona Fest por la inauguración del Mundial 2026 en Querétaro.
Editorial

Zona Fest abre en Querétaro con la inauguración del Mundial 2026

El recinto abrió sus puertas para ver la inauguración del torneo y el debut del Tri, con música, gastronomía y entrada a 80 pesos.