México vence 2-0 a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Tri rompió una racha de siete inauguraciones sin victoria ante más de 80 mil aficionados.

Julián Quiñones celebra su gol con la Selección Mexicana en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

México sumó tres puntos en el Grupo A y enfrentará a Corea del Sur sin el capitán César Montes, expulsado al cierre.

Foto: Selección Nacional de México.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido que abrió la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado ante más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México.

El triunfo carga un peso histórico: era la octava ocasión que el Tri abría un Mundial y la primera en la que lo ganaba, tras cinco derrotas y dos empates acumulados desde 1930. El equipo de Javier Aguirre hizo respetar la localía y dejó atrás una racha que lo perseguía por casi un siglo.

La diferencia la marcaron dos delanteros. Julián Quiñones firmó el primer gol del torneo al minuto 9, tras aprovechar un error en la salida de la defensa sudafricana, y Raúl Jiménez amplió la ventaja en el complemento, al 67, para sentenciar un duelo que México controló de principio a fin. El plantel que Aguirre afinó en su lista mundialista respondió a la exigencia del debut en casa.

¿Quién metió los goles de México ante Sudáfrica?

Quiñones recogió un balón recuperado por Erik Lira en la salida rival y definió con un remate cruzado que el portero no alcanzó a contener. El delantero rondó el segundo tanto en varias ocasiones, una de ellas en un disparo que pegó en el poste. Jiménez resolvió la segunda mitad con la jerarquía de su experiencia europea y rompió su sequía goleadora en Copas del Mundo.

Tres expulsiones y un debut histórico

El partido dejó también marcas inusuales. Sudáfrica terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Yaya Sithole, al minuto 49, y Themba Zwane. Por México, el capitán César Montes vio la tarjeta roja en el tramo final tras una revisión del VAR, lo que lo deja fuera del siguiente compromiso. En la cancha quedó otro apunte para los registros: Gilberto Mora, de 17 años, se convirtió en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial.

México afronta el torneo como coanfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, con la meta de superar por fin la barrera de los octavos de final.

El Tri sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y se medirá a Corea del Sur en su segundo compromiso, sin Montes por suspensión. "Hay que romper la estadística", había dicho Aguirre en la previa; el marcador del Azteca le dio la razón en la primera prueba.

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