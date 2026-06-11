México vence 2-0 a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026

Ciudad de México, 11 de junio de 2026.- México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido que abrió la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado ante más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México.
El triunfo carga un peso histórico: era la octava ocasión que el Tri abría un Mundial y la primera en la que lo ganaba, tras cinco derrotas y dos empates acumulados desde 1930. El equipo de Javier Aguirre hizo respetar la localía y dejó atrás una racha que lo perseguía por casi un siglo.
La diferencia la marcaron dos delanteros. Julián Quiñones firmó el primer gol del torneo al minuto 9, tras aprovechar un error en la salida de la defensa sudafricana, y Raúl Jiménez amplió la ventaja en el complemento, al 67, para sentenciar un duelo que México controló de principio a fin. El plantel que Aguirre afinó en su lista mundialista respondió a la exigencia del debut en casa.
¿Quién metió los goles de México ante Sudáfrica?
Quiñones recogió un balón recuperado por Erik Lira en la salida rival y definió con un remate cruzado que el portero no alcanzó a contener. El delantero rondó el segundo tanto en varias ocasiones, una de ellas en un disparo que pegó en el poste. Jiménez resolvió la segunda mitad con la jerarquía de su experiencia europea y rompió su sequía goleadora en Copas del Mundo.
Tres expulsiones y un debut histórico
El partido dejó también marcas inusuales. Sudáfrica terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Yaya Sithole, al minuto 49, y Themba Zwane. Por México, el capitán César Montes vio la tarjeta roja en el tramo final tras una revisión del VAR, lo que lo deja fuera del siguiente compromiso. En la cancha quedó otro apunte para los registros: Gilberto Mora, de 17 años, se convirtió en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial.
México afronta el torneo como coanfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, con la meta de superar por fin la barrera de los octavos de final.
El Tri sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y se medirá a Corea del Sur en su segundo compromiso, sin Montes por suspensión. "Hay que romper la estadística", había dicho Aguirre en la previa; el marcador del Azteca le dio la razón en la primera prueba.