Querétaro, 10 de junio de 2026.- Dos hombres identificados con los alias de “Charly” y “Flaco” fueron detenidos por policías municipales en la colonia Villas de Santiago, luego de que presuntamente sustrajeron medidores de energía eléctrica de distintos domicilios.

La intervención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro sobre la calle Portal de Samaniego, donde los oficiales observaron a los dos sujetos mientras cargaban una bolsa negra.

¿Cómo ocurrió la detención en Villas de Santiago?

De acuerdo con la corporación municipal, los hombres adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia policial e intentaron retirarse apresuradamente del sitio.

Ante esa conducta, los oficiales se aproximaron, se identificaron como policías municipales y realizaron una inspección preventiva con consentimiento de ambos.

Durante la revisión, los elementos encontraron tres medidores de energía eléctrica dentro de la bolsa que llevaban consigo, por lo que les solicitaron explicar su procedencia.

Los detenidos habrían admitido que retiraron los medidores de diversos domicilios, aunque no precisaron la ubicación de los inmuebles afectados.

La acción se suma a otros casos atendidos por policías municipales contra robo en Querétaro, donde los recorridos preventivos han permitido recuperar objetos presuntamente sustraídos y asegurar a probables responsables.

¿Por qué fueron puestos a disposición de la FGR?

Después de la detención, “Charly” y “Flaco” fueron informados de los derechos que les asisten por ley y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación jurídica.

El caso fue turnado a la autoridad federal debido a que los objetos asegurados corresponden a medidores de energía eléctrica, infraestructura vinculada con el suministro del servicio.

La SSPMQ mantiene recorridos de vigilancia en colonias de la capital, tanto para prevenir delitos patrimoniales como para atender reportes ciudadanos sobre personas en actitud sospechosa.

En hechos similares, la corporación ha reportado intervenciones por vehículos robados y por conductas relacionadas con intentos de robo en distintas zonas del municipio.

¿Qué se sabe de los medidores asegurados?

Los tres medidores fueron localizados dentro de una bolsa negra que cargaban los detenidos al momento de la intervención policial.

Hasta el momento, no se informó la ubicación exacta de los domicilios de donde habrían sido retirados, por lo que corresponderá a la autoridad federal continuar con la investigación y determinar si existen personas afectadas que puedan acreditar la propiedad o el daño.

La detención en Villas de Santiago forma parte de los recorridos preventivos que la policía municipal mantiene en colonias y vialidades de la capital, junto con operativos de seguridad preventiva enfocados en inhibir delitos patrimoniales y conductas de riesgo.

La SSPMQ exhortó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa relacionada con robo de infraestructura, cableado, medidores o daños a servicios públicos.