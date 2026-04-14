Cae motociclista con unidad robada tras pasarse el alto en Lomas de Casa Blanca, Querétaro

Policías municipales lo detectan en recorrido preventivo y confirman reporte de robo vigente del vehículo.

Policías municipales detienen a motociclista con unidad robada en colonia Lomas de Casa Blanca, Querétaro capital

El detenido fue asegurado por elementos de la SSPMQ tras omitir la luz roja de un semáforo en la zona.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 14, 2026
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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un motociclista en la colonia Lomas de Casa Blanca luego de confirmar que la unidad en la que circulaba contaba con reporte de robo vigente y que la llave de encendido no correspondía al vehículo.

La detención se concretó durante un recorrido preventivo, después de que el conductor omitiera la luz roja de un semáforo en inmediaciones de la demarcación.

De acuerdo con el parte oficial de la corporación, los oficiales marcaron el alto al motociclista tras detectar la infracción y, al solicitarle su documentación, procedieron a verificar los datos del vehículo.

La consulta en el sistema arrojó que la motocicleta tenía reporte de robo activo, elemento que los elementos reforzaron al observar que la llave puesta en el encendido era distinta a la original.

El conductor no pudo acreditar la propiedad legal de la unidad al momento de la revisión, lo que derivó en su aseguramiento por los delitos de robo equiparado y delitos contra la seguridad pública, figuras que se aplican cuando una persona posee o usa un vehículo sin poder justificar su procedencia.

Tras la lectura de los derechos que le asisten constitucionalmente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde el agente del Ministerio Público integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal en las próximas horas.

El caso quedó a disposición de la autoridad ministerial, que definirá si procede la vinculación a proceso.

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