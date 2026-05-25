¡Regístrese ahora y reciba una recompensa de $108! El oro digital vuelve a estar en auge

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La minería en la nube es la última tendencia, permitiéndole ganar USDT sin necesidad de inversión.

Plataforma BM Blockchain de minería en la nube con bono de 108 USDT para nuevos usuarios y Bitcoin cerca de 77,613 dólares

BM Blockchain promueve contratos de minería en la nube sin compra de hardware, con energía verde e infraestructura operada mediante inteligencia artificial.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 25, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Tras fluctuar durante las operaciones intradía, Bitcoin sigue siendo uno de los activos más observados en el mercado global de criptomonedas. A día de hoy, Bitcoin cotiza alrededor de los $77,613, con un rango intradía entre aproximadamente $76,904 y $78,076. En este momento clave, las discusiones sobre la minería en la nube y la participación en activos digitales se han intensificado, dando paso a una nueva ola de atención en el mercado cripto.

Recordando una leyenda temprana: en 2010, el programador László Hanyecz intercambió 10,000 Bitcoins por dos pizzas, una suma que hoy estaría valorada en cientos de millones de dólares. Estas historias de “pizza por monedas” se han convertido en símbolos duraderos dentro de la comunidad blockchain, inspirando continuamente el interés por las criptomonedas y las oportunidades de activos digitales.

Sin embargo, debido a los precios persistentemente altos de los equipos de minería y a la creciente complejidad del consumo energético y las operaciones, un número cada vez mayor de inversores comunes está recurriendo a soluciones de minería en la nube. Por ejemplo, BM Blockchain, una plataforma de minería en la nube, promueve “cero gasto en hardware, energía verde y operaciones y mantenimiento impulsados por IA” para hacer que la participación relacionada con la minería sea más accesible para el público general.

Primeros millonarios estadounidenses de Bitcoin: los caminos detrás de las leyendas

Persona

Hitos clave

Patrimonio estimado*

Gemelos Winklevoss

Compraron 210,000 BTC en 2013 con una inversión de $11 millones

~ $16 mil millones

Timothy Cox

Adquirió 70,000 BTC de pools de minería tempranos en 2009

~ $5.4 mil millones

Minero anónimo de Montana

Produjo 5,000 BTC por mes usando equipos domésticos en 2010

~ $3.8 mil millones

*Estimaciones basadas en un precio de Bitcoin de aproximadamente $77,613 por moneda.

“Estos casos revelan cuán pronunciada puede ser la curva de riqueza en la era digital”, afirmó el Dr. Michael Kaplan, director del Centro de Investigación Blockchain de la Universidad de Stanford. “Sin embargo, el umbral para alcanzar esa curva continúa aumentando”.

Minería en la nube: transformando la minería en un producto financiero

En comparación con las altas barreras de entrada asociadas con la compra, instalación y mantenimiento de equipos de minería tradicionales, el modelo de minería en la nube ofrece varias ventajas:

  • No se requiere inversión en hardware: los usuarios alquilan potencia de minería mientras la plataforma se encarga de la configuración y el mantenimiento de los equipos.
  • Impulsado por energía verde: la plataforma utiliza fuentes de energía limpia como eólica, hidroeléctrica y solar, ayudando a reducir los costos energéticos en comparación con las granjas mineras tradicionales.
  • Sistema inteligente de operaciones y mantenimiento: la IA optimiza la asignación de potencia minera y los procesos de resolución de fallos, minimizando la necesidad de intervención manual.

Esta plataforma, BM Blockchain, se centra en infraestructura blockchain impulsada por IA, acceso remoto a minería y participación simplificada en minería en la nube para usuarios globales.

Resumen de participación y ejemplos de ganancias

Plataforma BM Blockchain de miner\u00eda en la nube con bono de 108 USDT para nuevos usuarios y Bitcoin cerca de 77,613 d\u00f3lares BM Blockchain promueve contratos de minería en la nube sin compra de hardware, con energía verde e infraestructura operada mediante inteligencia artificial. rotativo.com.mx

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Casos prácticos de inversores y participación institucional

Caso individual: la “transformación cripto” de un profesor de San Francisco

En 2023, Robert Miller, de 42 años, invirtió $30,000 de sus ahorros para la jubilación en contratos de minería en la nube de BM Blockchain. A través de varias rondas de participación y reinversión, acumuló aproximadamente $38,700 en ganancias para mayo de 2025.

“Eso es más de lo que he ahorrado en más de una década enseñando”, dijo Miller. “Ahora solo necesito revisar los contratos una vez por semana”.

Apuestas institucionales: capital al nivel de Wall Street entra al mercado

El fondo de cobertura Veridian Capital invirtió $12 millones en potencia de minería empresarial de BM Blockchain durante el cuarto trimestre de 2024. La socia Sarah Zhao afirmó: “La minería en la nube elimina el riesgo de depreciación de las máquinas de minería, y el modelo ofrece una forma más flexible de participar en la infraestructura blockchain”.

La plataforma BM Blockchain admite monitoreo de cuentas en línea y publica actualizaciones operativas para mejorar la transparencia para los usuarios.

Recompensas por tiempo limitado impulsan la adopción

La campaña para nuevos usuarios de la plataforma ha llamado la atención entre quienes exploran oportunidades de participación en activos digitales. Los nuevos usuarios pueden recibir un bono de registro de $108 después de crear una cuenta, permitiéndoles explorar los servicios de minería en la nube de BM Blockchain con un umbral inicial más bajo.

“Verifiqué la información de la plataforma y las recompensas de incentivo de $108 se recibieron a tiempo”, dijo Caitlin Ross, una enfermera de California.

Opinión de expertos

El economista David Marcus señaló: “El efecto de riqueza de Bitcoin se ha extendido desde los primeros entusiastas tecnológicos hasta el público general, y la minería en la nube se está convirtiendo en una nueva herramienta digital para que los usuarios comunes participen en la infraestructura blockchain”.

Los observadores del mercado creen que el interés de los usuarios estadounidenses en los servicios de minería en la nube relacionados con Bitcoin continúa creciendo, especialmente a medida que la minería tradicional se vuelve cada vez más costosa y técnicamente exigente.

El auge y la caída: tendencias y sentimiento actual del mercado de Bitcoin

A fecha del 21 de mayo de 2026, el precio de Bitcoin ha fluctuado entre aproximadamente $76,904 y $78,076, con el precio más reciente alrededor de $77,613.

Técnicamente, el mercado está fluctuando actualmente dentro de un rango de soporte y resistencia a corto plazo, y los traders observan si Bitcoin puede recuperar un impulso alcista más fuerte.

Los recientes acontecimientos de alto perfil han añadido incertidumbre al sentimiento del mercado. La regulación de activos digitales, los flujos de fondos institucionales, la demanda relacionada con ETF y las expectativas macroeconómicas continúan influyendo en la dirección a corto plazo de Bitcoin. Mientras tanto, la volatilidad en el mercado más amplio de criptomonedas también ha llevado a muchos usuarios a buscar formas alternativas de participar en oportunidades relacionadas con blockchain.

A pesar de estas condiciones del mercado, la plataforma de minería en la nube BM Blockchain mantiene su posicionamiento en torno a operaciones transparentes, accesibles y asistidas por IA, sirviendo como un puente para que más “observadores” y “pequeños inversores” entren al mercado de criptomonedas.

Resumen y perspectivas

La legendaria historia de “pizza por criptomonedas” del pasado ahora se está extendiendo hacia un nuevo modelo de participación a través de la minería en la nube. Bitcoin cotiza actualmente alrededor de $77,613, y la volatilidad a corto plazo sigue representando riesgos. Sin embargo, es precisamente en medio de esta volatilidad donde el atractivo del modelo de minería en la nube —que permite a los usuarios participar sin comprar costosos equipos de hardware— se ha vuelto cada vez más evidente para los inversores comunes.

A medida que Bitcoin continúa dominando las discusiones globales sobre criptomonedas, BM Blockchain se posiciona como una plataforma que combina minería en la nube, operaciones impulsadas por IA y acceso amigable para principiantes. Con su bono de $108 para nuevos usuarios, la compañía busca atraer a más personas que desean una forma más sencilla de explorar oportunidades de minería blockchain en 2026.

Contactos de prensa

BM Blockchain
Sitio web oficial: https://bmblockchain.org

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