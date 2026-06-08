Promueven amparo contra la corrida de la Feria San Juan del Río 2026

San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- Una organización en defensa de los animales promovió un amparo contra el permiso municipal otorgado para la corrida de toros de la Feria San Juan del Río 2026, prevista para el 27 de junio, según la notificación que la empresa organizadora hizo llegar al alcalde Roberto Cabrera Valencia.
De acuerdo con esa notificación, el recurso se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito, bajo el expediente 944/2026, e invoca la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que regula el sacrificio humanitario de animales. El alcalde indicó que aún espera la notificación formal del juzgado.
Cabrera adelantó que el Ayuntamiento defenderá el permiso y expuso el argumento central de esa defensa: la norma citada se refiere a animales domésticos, mientras que el ganado de lidia corresponde a otra categoría, amparada en la legislación y el reglamento taurinos.
¿Habrá corrida de toros en la Feria San Juan del Río 2026?
El festejo continúa programado para el 27 de junio a las 13:30 horas. El alcalde aclaró que la presentación del amparo no implica por sí misma la suspensión del evento, y que el desenlace dependerá de la resolución que dicte la autoridad judicial federal. Dijo esperar que el municipio haya cubierto los lineamientos para realizar el festejo.
El cartel ya confirmado
La empresa Feria Toro anunció el cartel taurino del festejo, encabezado por Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román, con un encierro de la ganadería Barralva. La empresa enmarcó la tarde en la conmemoración de los 500 años de tauromaquia en México.
La corrida es uno de los atractivos del programa de feria, que se desarrollará del 18 al 30 de junio.
El expediente queda ahora en manos del Juzgado Sexto de Distrito, cuya resolución definirá si el festejo se mantiene en el calendario de la feria patronal.