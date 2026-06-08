Promueven amparo contra la corrida de la Feria San Juan del Río 2026

La impugnación se dirige contra el permiso municipal del festejo del 27 de junio; el alcalde anticipa una defensa legal.

Vista del ruedo de una plaza de toros en San Juan del Río previo a un festejo taurino de feria.

La corrida de la Feria San Juan del Río 2026 está programada para el 27 de junio en el marco de los festejos patronales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- Una organización en defensa de los animales promovió un amparo contra el permiso municipal otorgado para la corrida de toros de la Feria San Juan del Río 2026, prevista para el 27 de junio, según la notificación que la empresa organizadora hizo llegar al alcalde Roberto Cabrera Valencia.

De acuerdo con esa notificación, el recurso se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito, bajo el expediente 944/2026, e invoca la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que regula el sacrificio humanitario de animales. El alcalde indicó que aún espera la notificación formal del juzgado.

Cabrera adelantó que el Ayuntamiento defenderá el permiso y expuso el argumento central de esa defensa: la norma citada se refiere a animales domésticos, mientras que el ganado de lidia corresponde a otra categoría, amparada en la legislación y el reglamento taurinos.

¿Habrá corrida de toros en la Feria San Juan del Río 2026?

El festejo continúa programado para el 27 de junio a las 13:30 horas. El alcalde aclaró que la presentación del amparo no implica por sí misma la suspensión del evento, y que el desenlace dependerá de la resolución que dicte la autoridad judicial federal. Dijo esperar que el municipio haya cubierto los lineamientos para realizar el festejo.

El cartel ya confirmado

La empresa Feria Toro anunció el cartel taurino del festejo, encabezado por Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román, con un encierro de la ganadería Barralva. La empresa enmarcó la tarde en la conmemoración de los 500 años de tauromaquia en México.

La corrida es uno de los atractivos del programa de feria, que se desarrollará del 18 al 30 de junio.

El expediente queda ahora en manos del Juzgado Sexto de Distrito, cuya resolución definirá si el festejo se mantiene en el calendario de la feria patronal.

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