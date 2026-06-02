El Zapata, José Mauricio y Paola San Román torean la Corrida de Feria en San Juan del Río

Feria Toro confirmó el festejo taurino del sábado 27 de junio a las 13:30 horas con un encierro de seis toros de la ganadería Barralva.

Cartel de la Corrida de Feria San Juan del Río 2026 con El Zapata, José Mauricio y Paola San Román para el 27 de junio.

El festejo se enmarca en los 500 años de tauromaquia en México y en la fiesta patronal sanjuanense de junio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 Junio de 2026.- La empresa Feria Toro confirmó la realización de su tradicional Corrida de Feria para el sábado 27 de junio a las 13:30 horas en San Juan del Río, con un cartel que reúne a tres figuras del toreo nacional.

Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román encabezan el festejo y enfrentarán un encierro de la ganadería Barralva, según el cartel difundido por la empresa organizadora.

El evento se inscribe en la conmemoración de los 500 años de tauromaquia en México, eje que Feria Toro colocó como marco de la tarde taurina. La empresa enmarcó el festejo bajo el lema "Las tradiciones que nos unen".

¿Dónde comprar boletos para la Corrida de Feria?

Los accesos estarán disponibles a través de Boletea Tickets y en punto físico en el restaurante Campo Bravo, ubicado sobre la carretera Panamericana kilómetro 171, en el Centro de San Juan del Río, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. Los menores de 12 años ingresan sin costo.

El festejo forma parte de los espectáculos taurinos de la fiesta patronal sanjuanense, que correrá del 18 al 30 de junio con cartelera musical en tres escenarios y un calendario de actividades tradicionales que incluye charreadas y desfiles.

Con la difusión del cartel, la organización abre la promoción de un festejo que, en palabras de la propia empresa, busca reunir a la afición en torno a la fiesta brava como expresión cultural del país.

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