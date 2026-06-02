El Zapata, José Mauricio y Paola San Román torean la Corrida de Feria en San Juan del Río

San Juan del Río, 2 Junio de 2026.- La empresa Feria Toro confirmó la realización de su tradicional Corrida de Feria para el sábado 27 de junio a las 13:30 horas en San Juan del Río, con un cartel que reúne a tres figuras del toreo nacional.
Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y Paola San Román encabezan el festejo y enfrentarán un encierro de la ganadería Barralva, según el cartel difundido por la empresa organizadora.
El evento se inscribe en la conmemoración de los 500 años de tauromaquia en México, eje que Feria Toro colocó como marco de la tarde taurina. La empresa enmarcó el festejo bajo el lema "Las tradiciones que nos unen".
¿Dónde comprar boletos para la Corrida de Feria?
Los accesos estarán disponibles a través de Boletea Tickets y en punto físico en el restaurante Campo Bravo, ubicado sobre la carretera Panamericana kilómetro 171, en el Centro de San Juan del Río, en un horario de 11:00 a 18:00 horas. Los menores de 12 años ingresan sin costo.
El festejo forma parte de los espectáculos taurinos de la fiesta patronal sanjuanense, que correrá del 18 al 30 de junio con cartelera musical en tres escenarios y un calendario de actividades tradicionales que incluye charreadas y desfiles.
Con la difusión del cartel, la organización abre la promoción de un festejo que, en palabras de la propia empresa, busca reunir a la afición en torno a la fiesta brava como expresión cultural del país.