San Juan del Río, 26 de junio de 2026.— Un incendio en un local de productos de limpieza sobre Avenida Juárez, en la zona centro de San Juan del Río, dejó a una mujer con quemaduras en cara y brazos; la afectada fue trasladada al Hospital General de la ciudad.
Personal de bomberos confirmó que la emergencia se originó por una reacción de productos de limpieza y precisó que no se trató de una explosión ni de un derrame, sino un incendio.
Policía Municipal y bomberos mantuvieron el perímetro en Avenida Juárez durante la atención del incendio en un local de productos de limpieza en la zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx
Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos, la Policía Municipal y personal de la dependencia.
Las autoridades descartaron riesgos adicionales en el sitio tras la intervención de los cuerpos de emergencia, sin embargo vuelo a surgir la pregunta al trabajo que realiza Protección Civil para regular este tipo de establecimiento que manejan productos de riesgo alto.