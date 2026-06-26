Incendio en local de limpieza deja a una mujer con quemaduras en Av. Juárez

Una mujer fue trasladada al Hospital General con quemaduras en cara y brazos; Protección Civil descartó explosión o derrame y confirmó que no quedan riesgos en el sitio.

Bomberos del Departamento Municipal ingresan al local de productos de limpieza en Avenida Juárez durante la atención del incendio

Bomberos del Departamento Municipal de San Juan del Río ingresan al local donde se registró el incendio en Avenida Juárez. Protección Civil descartó riesgos adicionales en el lugar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de junio de 2026.— Un incendio en un local de productos de limpieza sobre Avenida Juárez, en la zona centro de San Juan del Río, dejó a una mujer con quemaduras en cara y brazos; la afectada fue trasladada al Hospital General de la ciudad.

Personal de bomberos confirmó que la emergencia se originó por una reacción de productos de limpieza y precisó que no se trató de una explosión ni de un derrame, sino un incendio.

Polic\u00eda y bomberos vigilan el per\u00edmetro frente a comercios en Avenida Ju\u00e1rez tras incendio en local de productos de limpieza Policía Municipal y bomberos mantuvieron el perímetro en Avenida Juárez durante la atención del incendio en un local de productos de limpieza en la zona centro de San Juan del Río. rotativo.com.mx

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos, la Policía Municipal y personal de la dependencia.

Las autoridades descartaron riesgos adicionales en el sitio tras la intervención de los cuerpos de emergencia, sin embargo vuelo a surgir la pregunta al trabajo que realiza Protección Civil para regular este tipo de establecimiento que manejan productos de riesgo alto.

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