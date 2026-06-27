Rehabilitan bordo "El Cajete" en Puerta de Palmillas para recargar el acuífero

La obra forma parte del programa Raíces del Agua, impulsado por JAPAM y CONAFOR con ejidatarios de la comunidad para fortalecer la captación de agua pluvial e infiltración al subsuelo.

Antonio Pérez Cabrera entrega una planta a una habitante durante la jornada del bordo El Cajete en Puerta de Palmillas

Antonio Pérez Cabrera, director de JAPAM, entrega plantas a ejidatarios de Puerta de Palmillas durante la rehabilitación del bordo El Cajete, parte del programa Raíces del Agua.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de junio de 2025.- El bordo de regulación conocido como "El Cajete", en el ejido Puerta de Palmillas, fue rehabilitado y entregado este jueves por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) como parte del programa Raíces del Agua, estrategia impulsada en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y los ejidatarios de la comunidad para fortalecer la recarga del acuífero del que depende el suministro de agua potable en San Juan del Río.

El director de JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, encabezó el acto y explicó que el manto acuífero del municipio es la única fuente de abasto para los domicilios sanjuanenses, por lo que la captación de agua de lluvia y su infiltración al subsuelo resultan indispensables durante la temporada de lluvias.

"La única fuente de abastecimiento para llevar el agua a las casas es el manto acuífero de San Juan del Río, y es patrimonio de todas y todos. Por eso hay que cuidarlo y por eso estamos haciendo este tipo de obras y acciones importantes, sobre todo ahora con el tiempo de lluvias. Debemos captar la mayor cantidad de agua posible; con ello también ayudamos a la infiltración al subsuelo, para recargar este manto acuífero", declaró.

Pérez Cabrera señaló que la rehabilitación del bordo también apoyará actividades productivas de la zona: el agua retenida puede usarse para abrevadero, riego agrícola y ganadería, mientras que la mayor parte se infiltra hacia el subsuelo para beneficio del acuífero municipal.

"Lo importante es captarla, que además se pueda hacer uso para abrevadero, darle agua al ganado, para riegos; si es necesario en el tema agrícola, pero gran parte se infiltra al manto acuífero San Juan. Y ustedes están contribuyendo a eso, que es para dejar ese legado de bien común a las siguientes generaciones y que no batallen por agua", expresó.

El programa Raíces del Agua opera mediante tres ejes: rehabilitación y construcción de bordos de regulación, instalación de pozos de absorción para infiltrar agua pluvial al subsuelo, y jornadas de reforestación con especies nativas. Las acciones se concentran en ejidos identificados como zonas estratégicas de recarga, entre ellos Puerta de Palmillas.

La presidenta del Comisariado Ejidal de Puerta de Palmillas, María Concepción Arciniega Camacho, agradeció el respaldo recibido y destacó el impacto que tendrá la obra para la comunidad. "Ese es algo que realmente se va a estar parando el agua y el día de mañana, pues es lo que nos está sirviendo porque el agua no se esfuma, no se va y se está consumiendo hacia abajo, que es lo que más necesitamos nosotros en este lugar y en todos los lugares", dijo.

El representante de CONAFOR en el evento, César Torres Zárraga, subrayó que el convenio de colaboración firmado con JAPAM permite sumar recursos para obras de conservación ambiental, incluidas la rehabilitación de bordos, la reforestación y otras acciones de protección de servicios ambientales.

En el acto también participaron la subdelegada de San Miguel Arcángel, Alejandra Chavero López; el representante de los ejidatarios de San Miguel Arcángel, Moisés Estrella Nieto; y personal de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de JAPAM.

Vista a\u00e9rea del bordo El Cajete rodeado de campos y la localidad de Puerta de Palmillas al fondo

Vista aérea del bordo El Cajete en el ejido Puerta de Palmillas, cuya rehabilitación por JAPAM y CONAFOR busca incrementar la captación pluvial y la recarga del acuífero municipal.
Antonio P\u00e9rez Cabrera saluda a una habitante en el ejido Puerta de Palmillas

Antonio Pérez Cabrera saluda a ejidatarios durante el evento de entrega de la rehabilitación del bordo El Cajete en Puerta de Palmillas.

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