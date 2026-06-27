San Juan del Río, 27 de junio de 2025.- El bordo de regulación conocido como "El Cajete", en el ejido Puerta de Palmillas, fue rehabilitado y entregado este jueves por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) como parte del programa Raíces del Agua, estrategia impulsada en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y los ejidatarios de la comunidad para fortalecer la recarga del acuífero del que depende el suministro de agua potable en San Juan del Río.

El director de JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, encabezó el acto y explicó que el manto acuífero del municipio es la única fuente de abasto para los domicilios sanjuanenses, por lo que la captación de agua de lluvia y su infiltración al subsuelo resultan indispensables durante la temporada de lluvias.

"La única fuente de abastecimiento para llevar el agua a las casas es el manto acuífero de San Juan del Río, y es patrimonio de todas y todos. Por eso hay que cuidarlo y por eso estamos haciendo este tipo de obras y acciones importantes, sobre todo ahora con el tiempo de lluvias. Debemos captar la mayor cantidad de agua posible; con ello también ayudamos a la infiltración al subsuelo, para recargar este manto acuífero", declaró.

Pérez Cabrera señaló que la rehabilitación del bordo también apoyará actividades productivas de la zona: el agua retenida puede usarse para abrevadero, riego agrícola y ganadería, mientras que la mayor parte se infiltra hacia el subsuelo para beneficio del acuífero municipal.

"Lo importante es captarla, que además se pueda hacer uso para abrevadero, darle agua al ganado, para riegos; si es necesario en el tema agrícola, pero gran parte se infiltra al manto acuífero San Juan. Y ustedes están contribuyendo a eso, que es para dejar ese legado de bien común a las siguientes generaciones y que no batallen por agua", expresó.

El programa Raíces del Agua opera mediante tres ejes: rehabilitación y construcción de bordos de regulación, instalación de pozos de absorción para infiltrar agua pluvial al subsuelo, y jornadas de reforestación con especies nativas. Las acciones se concentran en ejidos identificados como zonas estratégicas de recarga, entre ellos Puerta de Palmillas.

La presidenta del Comisariado Ejidal de Puerta de Palmillas, María Concepción Arciniega Camacho, agradeció el respaldo recibido y destacó el impacto que tendrá la obra para la comunidad. "Ese es algo que realmente se va a estar parando el agua y el día de mañana, pues es lo que nos está sirviendo porque el agua no se esfuma, no se va y se está consumiendo hacia abajo, que es lo que más necesitamos nosotros en este lugar y en todos los lugares", dijo.

El representante de CONAFOR en el evento, César Torres Zárraga, subrayó que el convenio de colaboración firmado con JAPAM permite sumar recursos para obras de conservación ambiental, incluidas la rehabilitación de bordos, la reforestación y otras acciones de protección de servicios ambientales.

En el acto también participaron la subdelegada de San Miguel Arcángel, Alejandra Chavero López; el representante de los ejidatarios de San Miguel Arcángel, Moisés Estrella Nieto; y personal de la Coordinación de Proyectos Estratégicos de JAPAM.

Vista aérea del bordo El Cajete en el ejido Puerta de Palmillas, cuya rehabilitación por JAPAM y CONAFOR busca incrementar la captación pluvial y la recarga del acuífero municipal.