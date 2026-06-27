San Juan del RÃo, 27 de junio de 2025.- Nueve dependencias de la administraciÃ³n municipal de San Juan del RÃo instalaron mesas de atenciÃ³n en el Barrio de La Cruz durante la ediciÃ³n nÃºmero 37 del programa Viernes en tu Comunidad, donde se registraron mÃ¡s de 130 atenciones a vecinos en servicios de salud visual, agua potable, campo, obras y protecciÃ³n social.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezÃ³ un encuentro con lÃderes vecinales del barrio en el que el municipio presentÃ³ avances de obras en la zona, entre ellas la rehabilitaciÃ³n de la calle 5 de Mayo.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del RÃo, participa en el encuentro ciudadano con lÃderes del Barrio de La Cruz durante la ediciÃ³n 37 del programa Viernes en tu Comunidad. rotativo.com.mx
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) atendiÃ³ solicitudes de servicio en mesa directa con habitantes. El Sistema DIF, las secretarÃas de Desarrollo Social, la Mujer, Seguridad PÃºblica y Obras PÃºblicas completaron la oferta de servicios.
Personal de la SecretarÃa de Desarrollo Social distribuye jitomate entre habitantes del Barrio de La Cruz durante la ediciÃ³n 37 del programa Viernes en tu Comunidad. rotativo.com.mx
En paralelo a la atenciÃ³n en mesas, la SecretarÃa de Obras PÃºblicas y Desarrollo Urbano realizÃ³ pintura de topes y seÃ±alamiento vial en calles del barrio a travÃ©s de la DirecciÃ³n de Obra Institucional. La DirecciÃ³n de EcologÃa y Medio Ambiente llevÃ³ a cabo acciones de limpieza y retiro de maleza en espacios comunes.
Ganado bovino en corral durante la jornada de aplicaciÃ³n de vacunas, desparasitantes y vitaminas organizada por la SecretarÃa de Desarrollo Agropecuario en el Barrio de La Cruz. rotativo.com.mx
La SecretarÃa de Desarrollo Agropecuario aplicÃ³ vacunas, desparasitantes y vitaminas a ganado bovino de productores locales. Desarrollo Social, por su parte, distribuyÃ³ jitomate entre los asistentes, registrÃ³ solicitantes para acceso a productos bÃ¡sicos a bajo costo y coordinÃ³ la rehabilitaciÃ³n y pintura de juegos infantiles y espacios deportivos en la comunidad.
El programa tambiÃ©n incluyÃ³ una campaÃ±a de salud visual en la que personal especializado realizÃ³ revisiones optomÃ©tricas a vecinos del barrio.