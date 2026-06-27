Barrio de La Cruz recibe la ediciÃ³n 37 del programa Viernes en tu Comunidad

Obras PÃºblicas pintÃ³ vialidades, Desarrollo Agropecuario vacunÃ³ ganado bovino y Desarrollo Social distribuyÃ³ jitomate entre vecinos del barrio.

Mujer con sombrero carga maceta con plantas durante jornada de limpieza comunitaria

Vecina del Barrio de La Cruz participa en las acciones de limpieza y retiro de maleza coordinadas por la DirecciÃ³n de EcologÃ­a y Medio Ambiente del municipio.

Getting your Trinity Audio player ready...
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 27, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del RÃ­o, 27 de junio de 2025.- Nueve dependencias de la administraciÃ³n municipal de San Juan del RÃ­o instalaron mesas de atenciÃ³n en el Barrio de La Cruz durante la ediciÃ³n nÃºmero 37 del programa Viernes en tu Comunidad, donde se registraron mÃ¡s de 130 atenciones a vecinos en servicios de salud visual, agua potable, campo, obras y protecciÃ³n social.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezÃ³ un encuentro con lÃ­deres vecinales del barrio en el que el municipio presentÃ³ avances de obras en la zona, entre ellas la rehabilitaciÃ³n de la calle 5 de Mayo.

Roberto Cabrera Valencia dialoga con l\u00edderes vecinales en el Barrio de La Cruz Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del RÃ­o, participa en el encuentro ciudadano con lÃ­deres del Barrio de La Cruz durante la ediciÃ³n 37 del programa Viernes en tu Comunidad. rotativo.com.mx

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) atendiÃ³ solicitudes de servicio en mesa directa con habitantes. El Sistema DIF, las secretarÃ­as de Desarrollo Social, la Mujer, Seguridad PÃºblica y Obras PÃºblicas completaron la oferta de servicios.

Persona distribuye jitomate a vecina desde camioneta durante jornada de Desarrollo Social Personal de la SecretarÃ­a de Desarrollo Social distribuye jitomate entre habitantes del Barrio de La Cruz durante la ediciÃ³n 37 del programa Viernes en tu Comunidad. rotativo.com.mx

En paralelo a la atenciÃ³n en mesas, la SecretarÃ­a de Obras PÃºblicas y Desarrollo Urbano realizÃ³ pintura de topes y seÃ±alamiento vial en calles del barrio a travÃ©s de la DirecciÃ³n de Obra Institucional. La DirecciÃ³n de EcologÃ­a y Medio Ambiente llevÃ³ a cabo acciones de limpieza y retiro de maleza en espacios comunes.

Bovinos en corral durante jornada de atenci\u00f3n veterinaria en el Barrio de La Cruz Ganado bovino en corral durante la jornada de aplicaciÃ³n de vacunas, desparasitantes y vitaminas organizada por la SecretarÃ­a de Desarrollo Agropecuario en el Barrio de La Cruz. rotativo.com.mx

La SecretarÃ­a de Desarrollo Agropecuario aplicÃ³ vacunas, desparasitantes y vitaminas a ganado bovino de productores locales. Desarrollo Social, por su parte, distribuyÃ³ jitomate entre los asistentes, registrÃ³ solicitantes para acceso a productos bÃ¡sicos a bajo costo y coordinÃ³ la rehabilitaciÃ³n y pintura de juegos infantiles y espacios deportivos en la comunidad.

El programa tambiÃ©n incluyÃ³ una campaÃ±a de salud visual en la que personal especializado realizÃ³ revisiones optomÃ©tricas a vecinos del barrio.

gobierno roberto cabrera programas sociales barrio de la cruz

Reciente

Cartel de recompensa con fotografÃ­as de frente y perfil de Karol Hussein Olvera HernÃ¡ndez, buscado por la FGE QuerÃ©taro
San Juan del RÃ­o

FiscalÃ­a ofrece recompensa por Karol Hussein Olvera HernÃ¡ndez por feminicidio en San Juan del RÃ­o

La FiscalÃ­a General del Estado obtuvo mandato judicial contra Olvera HernÃ¡ndez y ofrece 300 mil pesos a quien proporcione informaciÃ³n Ãºtil para localizarlo.

Militares del EjÃ©rcito Mexicano y personal de Conagua resguardan la entrada de un predio durante cateo por extracciÃ³n ilegal de agua en San Juan del RÃ­o
San Juan del RÃ­o

Cateos en San Juan del RÃ­o dejan 7 detenidos y 8 pipas por extracciÃ³n ilegal

La FGR ejecutÃ³ cateos simultÃ¡neos en Santa Cruz Nieto y en la capital queretana tras una denuncia ciudadana; asegurÃ³ ocho pipas y detuvo a siete personas.

Astudillo SuÃ¡rez levanta los brazos en el podio durante su registro ante la alianza Morena-PT-Verde en la Ciudad de MÃ©xico
QuerÃ©taro

Astudillo se registra como aspirante a coordinar Morena en QuerÃ©taro

El diputado federal presentÃ³ su solicitud ante la alianza Morena-PT-Partido Verde en el World Trade Center de la Ciudad de MÃ©xico, con el respaldo del lÃ­der nacional del Partido Verde y legisladores del estado.

Bomberos del Departamento Municipal ingresan al local de productos de limpieza en Avenida JuÃ¡rez durante la atenciÃ³n del incendio
San Juan del RÃ­o

Incendio en local de limpieza deja a una mujer con quemaduras en Av. JuÃ¡rez

Una mujer fue trasladada al Hospital General con quemaduras en cara y brazos; ProtecciÃ³n Civil descartÃ³ explosiÃ³n o derrame y confirmÃ³ que no quedan riesgos en el sitio.